De ce nu este bine să pui lapte în cafea? Semnalul de alarmă tras de un cunoscut neurolog

Iubim cafeaua și suntem norocoși că această băutură nu este doar gustoasă, ci are numeroase beneficii pentru sănătate atunci când este consumată în mod moderat. Diverse studii au legat consumul de cafea de un risc redus de boli cardiace, diabet și Parkinson, printre altele. Cu toate acestea, un expert a avertizat împotriva unui obicei comun pe care îl au mulți băutori de cafea și care ar putea reduce unele dintre beneficiile pentru sănătate, informează Realitatea Plus.

Vorbind pe platforma de socializare TikTok, neurologul Robert Love a sfătuit: „Niciodată să nu adaugi lactate în cafea”. El a explicat: „Dacă vrei beneficiul maxim al cafelei, nu vrei niciodată să adaugi lactate la cafea. „Așadar, lactatele, laptele, smântâna au un gust minunat în cafea, înțeleg asta, dar adăugându-le reduci în mod semnificativ beneficiile cafelei. De exemplu, cafeaua este cea mai importantă sursă de polifenoli consumați la nivel mondial, conținând 214 mg de polifenoli totali la 100 ml.

Se crede că polifenolii oferă protecție împotriva dezvoltării anumitor tipuri de cancer, bolilor cardiovasculare, diabetului și bolilor neurodegenerative.” Potrivit lui Robert Love, proteinele din lactate se leagă de polifenolii din cafea și reduc absorbția ei. „Deci, cafeau este cu adevărat benefică pentru bacteriile din intestinul nostru și pentru creierul nostru. Aceasta are proprietăți antioxidante. Și când adaugi lactate la cafea, proteinele și lactatele se leagă de polifenolii din cafea și reduc absorbția. Așadar, atunci când adaugi lactate, fie că este lapte de vacă obișnuit sau smântână, aceasta va lega polifenolii și va reduce capacitatea organismului de a absorbi acești polifenoli sănătoși și de a obține beneficii din aceștia. Este adevărat acest lucru și în cazul afinelor. Deci nu beți lapte de vacă după afine, pentru că proteinele din laptele de vacă vor lega de polifenolii din afine.”, a explicat neurologul.

Discursul său este confirmat de un studiu publicat în The Journal of AOAC International în 2019, care a analizat efectele combinării laptelui cu o varietate de alimente care conțin polifenoli, inclusiv cu cafea. Cercetătorii au observat că polifenolii reacționează ușor la componentele altor alimente cu care sunt combinați, ceea ce afectează în mod direct proprietățile lor nutriționale. Concluzia a fost că adăugarea laptelui reduce proprietățile antioxidante ale polifenolilor din cafea, reducând astfel „în mod dramatic sau afectând în mod semnificativ proprietățile benefice pentru sănătate ale acestor băuturi”. Potrivit medicului, există însă alternative: „Iată ce poți adăuga: lapte din alte surse, cum ar fi laptele de caju sau laptele de cocos. Recomand asta în locul laptelui de migdale. Laptele de migdale folosește prea multă apă. Poți folosi și ulei de cocos, MCT, un ulei cu trigliceride cu catenă medie, bun pentru creier. Poate fi cumpărat sub formă de lichid sau pulbere, care poate fi amestecată. Se îndulcește cu puțină ștevie. Astfel, nu adaugi zahăr rafinat dăunător cafelei și obții o băutură dulce și cremoasă beneficiind din plin și de cafea.”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!