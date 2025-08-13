Boris Volosatîi critică partidele mari și promisiunile de „vremuri bune”

Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a prezentat astăzi, în cadrul campaniei „Fără mască. Cu Boris Volosatîi”, pozițiile sale față de două subiecte majore care preocupă cetățenii: încrederea în promisiunile de „vremuri bune” și diferențele dintre AUR Moldova și partidele mari care promit integrarea europeană.

Întrebat de ce moldovenii mai cred în promisiunile de „vremuri bune”, Boris Volosatîi a declarat că oamenii speră, însă guvernările i-au dezamăgit și i-au lăsat mai săraci: „Vremurile bune vin doar când schimbăm direcția țării și ne întoarcem la rădăcini – la România”.

Despre diferențele față de partidele mari, liderul AUR a spus: „Cei care strigă ‘Europa’ de 30 de ani au împins Moldova înapoi în Evul Mediu. Drumuri rupte, spitale fără medici, școli pustii, sate părăsite.

Noi nu vindem iluzii – noi aducem România acasă. Asta înseamnă UE, NATO, salarii decente, spitale moderne și protecție pentru copii și bătrâni.”