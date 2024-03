De ce unii pun unt în cafea dimineața? Este în regulă?

Untul și-a făcut loc și în ceștile de cafea datorită presupuselor sale beneficii de ardere a grăsimilor. Chiar dacă mulți consumatori de cafea consideră că acest lucru este netradițional, află de ce mulți oameni pun unt în cafea dimineață. S-ar putea să te întrebi dacă adăugarea de unt în cafea este sănătoasă. Mulți nu au făcut acest lucru pentru că o consideră o altă tendință în materie de nutriție. Ai mai jos informații bazate pe dovezi despre potențialele beneficii pentru sănătate și riscurile adăugării de unt în cafea, astfel încât să poți decide dacă te alături și tu acestei tendințe sau nu.

De ce unii pun unt în cafea dimineața? Cafeaua cu unt este o băutură care constă în cafea preparată, unt nesărat și trigliceride cu lanț mediu (MCT), un tip de grăsime ușor de digerat. Este similar cu cafeaua Bulletproof, care a fost dezvoltată de un antreprenor pe nume Dave Asprey. Cafeaua Bulletproof de la Asprey folosește un anumit tip de boabe de cafea, un lichid bogat în MCT și unt nesărat.

Cafeaua cu unt este o versiune a cafelei Bulletproof care nu necesită boabe de cafea speciale sau ulei MCT. De fapt, orice cafea cu unt nesărat și ulei de cocos, care este o sursă bună de MCT, va funcționa. Cafeaua cu unt este adesea consumată în loc de micul dejun de către cei care urmează o dietă keto. E un regim alimentar bogat în grăsimi și sărac în carbohidrați. Iată cum să faci cafea cu unt:

Prepară aproximativ 1 cană (8237–355 ml) de cafea. Adaugă 1-2 linguri de ulei de cocos. Adaugă 1-2 linguri de unt nesărat sau un tip de unt mai scăzut în lactoză. Amestecă toate ingredientele într-un blender timp de 20-30 de secunde până seamănă cu textura unui latte spumos. Valoarea nutrițională a cafelei cu unt O ceașcă standard de cafea (237 ml) cu 2 linguri de ulei de cocos și unt nesărat conține: Calorii: 445; Carbohidrați: 0 grame; Grăsime totală: 50 de grame; Proteine: 0 grame; Fibre: 0 grame; Sodiu: 9% din doza zilnică recomandată; Vitamina A: 20% din doza zilnică recomandată. Deși unele studii au legat grăsimile saturate de o creștere a factorilor de risc pentru boli de inimă, cum ar fi colesterolul LDL ridicat, cercetările sugerează că grăsimile saturate nu duc direct la boli de inimă. Cu toate acestea, cantitatea de grăsimi saturate din cafeaua cu unt este excesiv de mare pentru o singură porție. Cercetările arată că înlocuirea unora dintre grăsimile saturate din dietă cu grăsimi polinesaturate poate reduce riscul de boli de inimă. Alimentele bogate în grăsimi polinesaturate sunt nucile, semințele și pește precum somonul, macroul, heringul sau tonul. Pe lângă conținutul său ridicat de grăsimi, cafeaua cu unt conține și alți nutrienți importanți, și anume vitamina A. Vitamina A este o vitamină solubilă în grăsimi care este necesară pentru sănătatea pielii, funcția imunitară și sănătatea ochilor. Mituri versus fapte Și pentru că ai aflat de ce mulți oameni pun unt în cafea, află și despre miturile din jurul acestei tendințe. Mulți oameni sunt iubitori ai cafelei cu unt, susținând că oferă energie de durată, stimulează claritatea mentală și sprijină pierderea de grăsime prin suprimarea foamei. De asemenea, deși nu există dovezi care să sugereze că cafeaua cu unt te poate ajuta să ajungi mai repede la o stare de cetoză, poate furniza combustibil suplimentar sub formă de cetone pentru cei aflați în cetoză. Senzația de foame Susținătorii cafelei cu unt afirmă că aceasta suprimă foamea și te ajută să slăbești, ajutându-te să mănânci mai puțin. Cafeaua cu unt conține o cantitate mare de grăsimi, care încetinește digestia și poate crește senzația de sațietate. Mai exact, uleiul de cocos din cafeaua cu unt este o sursă bogată de MCT, un tip de grăsime care poate promova senzația de sațietate mai mult decât trigliceridele cu lanț lung (LCT) găsite în alte alimente bogate în grăsimi, cum ar fi uleiurile, nucile și carnea. Studiile au raportat, de asemenea, o scădere a senzației de foame și o scădere în greutate mai mare la persoanele care urmează diete cu conținut scăzut de calorii cu adăugarea de MCT, în comparație cu adăugarea de LCT. Cu toate acestea, aceste efecte par să se diminueze în timp. Energie Se crede că cafeaua cu unt oferă energie constantă, de lungă durată, fără o scădere a zahărului din sânge. În teorie, deoarece grăsimea încetinește digestia, cofeina din cafea este absorbită mai lent și oferă energie de durată mai lungă. Deși este posibil ca grăsimea din cafeaua cu unt să încetinească absorbția și să prelungească efectele cofeinei, efectul este probabil nesemnificativ și de neobservat. Mai degrabă, uleiul MCT este probabil responsabil pentru pretinsele efecte de stimulare a energiei pe termen lung ale cafelei cu unt. Aceasta înseamnă că pot fi folosite ca sursă instantanee de energie sau transformate în cetone. Acestea sunt molecule produse de ficat din acizi grași ce pot ajuta la creșterea nivelului de energie pe o perioadă mai lungă. Claritatea mentală Se spune că cafeaua cu unt crește claritatea mentală și îmbunătățește funcția cognitivă. Dacă urmezi o dietă keto, ficatul transformă MCT-urile în cetone. Aceste cetone sunt o sursă cheie de energie pentru celulele creierului tău. Deși s-a dovedit că utilizarea cetonelor de către creierul tău aduce beneficii pentru boli neurodegenerative precum Alzheimer și Parkinson, nu există dovezi care să sugereze că MCT-urile ca sursă de cetone îmbunătățesc claritatea mentală. Mai degrabă, există dovezi care sugerează că cofeina din cafea este responsabilă pentru presupusa creștere a concentrării mentale și a vigilenței experimentate după consumul de cafea cu unt. Dezavantajele cafelei cu unt Este important să reții că cafeaua cu unt nu este o modalitate echilibrată de a începe ziua. Înlocuirea unui mic dejun hrănitor cu cafea cu unt înlocuiește mulți nutrienți importanți. În plus, consumul băuturii față de un mic dejun tipic adaugă probabil un număr semnificativ de calorii inutile. Având în vedere că toate caloriile din băutură provin din grăsimi, pierzi alți nutrienți sănătoși precum proteinele, fibrele, vitaminele și mineralele. Cantitatea mare de grăsime din cafeaua cu unt poate provoca, de asemenea, disconfort stomacal. Poate duce la probleme gastrointestinale, cum ar fi balonarea și diareea, mai ales dacă nu ești obișnuită să consumi cantități mari de grăsimi. În plus, cafeaua cu unt conține o cantitate semnificativă de colesterol. Din fericire, colesterolul alimentar nu afectează foarte mult nivelul de colesterol al majorității oamenilor.

