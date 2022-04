Degeaba pleacă Orban, Cîțu sau Ciucă dacă problema este la Cotroceni. Separația puterilor în stat nu mai există, președintele face și desface, conduce guverne, ia decizii care ar trebui să fie aprobate de către Parlament.

Toate instituțiile au căpătat un rol formal într-o țară care doar mimează democrația. Klaus Iohannis își implimentează propriile idei, care sunt opuse intereselor românilor, prin consilieri și prin numiții din interiorul partidelor politice.

Klaus Iohannis poartă întreaga responsabilitate a situației catastrofale în care se află astăzi România. Toate guvernele puse și care au cuprins pe rând PSD, PNL și USR, aproape în toate combinațiile posibile, au fost numite cu maximă responsabilitate de către președintele țării.

Klaus Iohannis i-a călcat în picioare pe toți cei care l-au ajutat, nu a iertat pe nimeni. Orban și PNL l-au făcut președintele României, iar el în loc să le mulțumească i-a executat. Locul lui Orban a fost luat de Florin Cîțu, însă acesta beneficiază acum de același tratament de care și înaintașul său a avut parte: este alungat din partid cu ajutorul premierului Nicolae Ciucă.

La conducerea PNL vine, dar pentru scurt timp, Nicolae Ciucă. Plagiatorul numărul 1 al României capătă o poziție politică importantă nu de bun ce este ci pentru că este o slugă perfectă. Nicolae Ciucă nu comentează, el semnează sau citește de pe hârtie.

Dacă Băsescu era președintele jucător, despre Iohannis se poate spune că este președintele combinator.

Acesta face și desface alianțe dar și conducerile partidelor politice. Dacă în PNL totul se face după cum dictează Klaus Iohannis, în PSD situația este ținută în frâu de dosarele penale menținute deschise la adresa lui Marcel Ciolacu. Păcat că președintele PSD nu a avut demnitatea de a-și asuma greșelile trecutului și s-a pus slugă la un arogant care conduce țara din poziția de baron.

Românii trăiesc prost, cu prețuri mari și salarii mici. Am ajuns în ultimii ani să închidem aproape toate fabricile și să nu mai producem aproape nimic. Datoria țării a crescut cu peste 40% și am ajuns să trăim pe datorie.

În realitate puterea de cumpărare aproape că s-a înjumătățit. Salariile nu au reușit să crească în măsura în care au crescut prețurile.

Sub Klaus Iohannis am ajuns să importăm de la oțel-beton și până la carnea de porc. Nu mai producem nimic. Am închis de curând și îngrășămintele și urmează ultima fabrică de zahăr.

Românii au salarii și pensii mici, ele nu au mai crescut. În schimb au fost crescute pensiile speciale precum și salariile celor numiți politic pe funcțiile publice. De altfel chiar Nicolae Ciucă, noul președinte al PNL, este beneficiarul unor venituri speciale care depășesc lunar 10.000 de euro.