Dependența de alcool costă statul zeci de milioane de lei anual

Statul a cheltuit anul trecut peste 70 de milioane de lei pentru tratamentul persoanelor dependente de alcool, cu aproape 13% mai mult decât în 2023. Deși mii de pacienți beneficiază anual de îngrijiri medicale, specialiștii spun că dependența este o afecțiune cronică, iar recăderile sunt frecvente.

Potrivit datelor Dispensarului Republican de Narcologie, aproximativ unul din trei pacienți revine la consumul de alcool și necesită internări repetate, deseori din cauza intoxicațiilor și a altor complicații severe, care implică tratamente mai costisitoare.

Ruslan, internat pentru a șaptea oară în ultimii patru ani, spune că după ultima externare a reușit să renunțe la alcool doar pentru câteva luni. Ulterior, consumul excesiv l-a adus din nou în stare gravă la spital.

„Starea era foarte rea. Mă sculam dimineața și, în primul rând, voiam iarăși alcool, fără mâncare, fără nimic. Începea să-mi fie rău: aveam intoxicații, vomă, slăbiciune și tensiune mare.”

Bărbatul afirmă că dependența i-a afectat grav viața personală. După două căsnicii destrămate din cauza consumului de alcool, acesta speră să își refacă relația cu cei doi copii și să își reconstruiască viața.

„Fetița are deja trei ani și nouă luni. Cât mai sunt încă în putere, aș putea să o ajut, să o educ și să o trimit la studii.”

O poveste similară are și Vasile, în vârstă de 56 de ani, care se confruntă cu alcoolismul de peste un deceniu. Consumul îndelungat i-a provocat afecțiuni neurologice și locomotorii, iar în ultimii ani a încercat de patru ori să renunțe la alcool.

„Dimineața nu mă puteam ridica, tremuram. Nu puteam nici să țin lingura, nici cana de ceai. Trebuia să beau ceva alcool ca să îmi revin.”

În fiecare lună, aproximativ 50 de persoane urmează tratament în Secția nr. 3 a Dispensarului Republican de Narcologie. Programul durează 28 de zile și include detoxifiere, tratament medicamentos și consiliere psihologică.

Costul unei cure complete este de aproximativ 24.000 de lei și este acoperit integral din bugetul de stat. În 2025, peste 2.000 de persoane au beneficiat de tratament specializat în cadrul instituției.

Vicedirectorul medical al Dispensarului Republican de Narcologie, Alexandru Marandici, subliniază că recidiva nu trebuie interpretată drept un eșec al tratamentului, ci ca parte a evoluției bolii.

„Am avut până la 30% internări repetate. Recidiva persoanelor dependente de alcool nu reprezintă un eșec al tratamentului, ci demonstrează evoluția maladiei. Dacă pacientul continuă să consume alcool și întrerupe tratamentul, speranța sa de viață scade.”

Potrivit datelor oficiale, aproape 43.000 de persoane dependente de alcool se află în evidența medicilor din Republica Moldova. Pe lângă Dispensarul Republican de Narcologie, servicii de reabilitare sunt oferite și în câteva clinici private, precum și în spitalele de psihiatrie din Bălți, Orhei și Chișinău, costurile tratamentului fiind acoperite din fonduri publice.