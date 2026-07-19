Furtună puternică în Chișinău: Momentul în care un copac cade peste o mașină

Furtuna care s-a abătut duminică seara asupra Capitalei a provocat mai multe pagube. Un copac s-a rupt și a căzut peste un automobil parcat, iar în mai multe sectoare au fost semnalate crengi doborâte de vânt.

Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Doina și Ion Aldea-Teodorovici. Imaginile surprinse în momentul producerii incidentului arată cum copacul, care creștea lângă un bloc de locuințe, se rupe de la jumătate și cade peste mașină.

Deocamdată, nu se cunoaște valoarea pagubelor provocate. Informații despre eventuale persoane rănite nu au fost raportate.

Totodată, rafalele puternice de vânt au rupt crengi de la mai mulți copaci din Chișinău. Grindină, ploi torențiale și vijelii au fost semnalate în orașul Durlești și în sectorul Buiucani al Capitalei.

Meteorologii au emis Cod Galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 19 iulie, ora 16:00 – 20 iulie, ora 02:00.

În acest interval sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice, averse puternice, grindină și vijelii.