Lupta pentru recrutarea soldaților în Ucraina devine violentă. „Tuturor ne e frică să murim”

Vasil Krupych știe ce înseamnă să lupți pentru Ucraina. El a participat la bătăliile din regiunea Donbas de est, unde, uneori rugându-se, alteori plângând, a supraviețuit cumva atacurilor trupelor rusești, scrie BBC.

Dar în decembrie anul trecut, Krupych a fost atacat de propriii săi compatrioți în timp ce căuta persoane care evitau recrutarea.

El spune că doi bărbați au ignorat cererile de a-și arăta documentele și au fugit. Când patrula sa i-a urmărit, Krupych a fost bătut rău cu o rangă. A petrecut șase săptămâni în spital.

„Mi-a rupt coasta, zăceam acolo și nu puteam respira”, spune veteranul într-un interviu recent.

Creșterea violenței

Avocatul poporului din Ucraina afirmă că astfel de atacuri sunt acum „obișnuite”, fiind „o problemă majoră”, în contextul în care țara se luptă să mobilizeze bărbați pentru a lupta în al cincilea an al invaziei la scară largă a Rusiei.

Nu este un subiect pe care oamenii de aici îl discută prea des, de teamă să nu alimenteze propaganda rusească.

Însă cel mai recent raport al Serviciului Național de Poliție a înregistrat până în prezent peste 600 de agresiuni asupra ofițerilor de recrutare și a avertizat că agresiunile au devenit „din ce în ce mai amenințătoare”.

Prima alertă majoră a venit în aprilie, când mai mulți recrutori au fost înjunghiați, unul dintre ei fiind ucis. Apoi, luna aceasta, la Lviv, aproximativ 200 de protestatari au înconjurat ofițerii care încercau să rețină un presupus a fi evitant al recrutării și i-au spart și răsturnat mașina.

Revolta a făcut furori în presă, președintele Volodimir Zelenski condamnând violența împotriva soldaților în serviciu.

Decizia sa controversată de atunci de a-l demite pe ministrul Apărării, Mihailo Fedorov – din cauza unui conflict de caracter și viziune cu comandantul-șef al Ucrainei – înseamnă că încercările de a rezolva criza recrutării vor rămâne.

„Violența duce la violență”

Motivele par să varieze de la simpla frică de linia frontului – acum toată lumea cunoaște pe cineva care a fost rănit sau ucis – până la reticența de a se alătura unui război al cărui final nu se întrevede.

Singurul val de entuziasm a fost la sfârșitul anului 2023, când Ucraina a lansat o contraofensivă pentru a recupera teritorii în sud-est.

Nu a durat.

Atunci a început faza de „mobilizare brutală”, potrivit deputatului opoziției Oleksandr Honcharenko.

El dă vina pe asta pentru puternicile reacții adverse.

„Acești ofițeri vânează oameni pe străzi și uneori folosesc metode destul de violente”, spune deputatul.

„Violența duce la violență. Este o problemă uriașă și se va înrăutăți.”

Analistul militar Ivan Stupak este de acord.

„Am început să suferim de o lipsă de forță de muncă pe câmpul de luptă, pierderi constante”, își amintește el. „Înaltul comandament al Ucrainei a trebuit să completeze aceste pierderi, așa că a început operațiuni de acest fel”

„Când au nevoie de încă 5.000 de oameni, încep să-i ia – iar dacă refuză, se ajunge la lupte de stradă.”

Povestea profesorului

Așadar, pentru fiecare poveste despre un ofițer de recrutare atacat, există relatări despre violență comisă chiar de recrutori.

Comisarul pentru Drepturile Omului din Ucraina a înregistrat anul trecut peste 6.000 de astfel de plângeri – dublu față de numărul din 2024. Acestea includ acuzații de abuz și detenție ilegală, precum și condiții precare din centrele de recrutare.

Kyrylo Ogdansky încă se supără când vorbește despre ce i s-a întâmplat la Dnipro în noiembrie anul trecut.

Profesorul universitar, care este scutit de la recrutare, a fost abordat pe stradă de un bărbat în civil, care voia să-i verifice statutul de recrut.

Există reguli privind astfel de patrule, inclusiv prezența ofițerilor de poliție, așa că Ogdansky a obiectat.

Apoi a fost agresat.

„Unul dintre ei mi-a smuls telefonul din mână, iar doi m-au împins în autobuz din spate. Când am întrebat ce se întâmplă, unul a început să mă bată în cap. M-a lovit în nas de mai multe ori”, îmi spune Ogdansky.

Își amintește amenințarea că îl vor trimite direct pe front. „A spus «Pot să-l sun pe comandant și tu vei merge la Pokrovsk».”

În schimb, profesorul a petrecut două săptămâni în spital cu o suspiciune de leziune la gât și vânătăi mari, de culoare negru-violet, sub ochi.

El a depus plângeri oficiale, dar a ezitat să vorbească public, conștient că astfel de lucruri arată rău pentru Ucraina în mijlocul unui război.

„Propaganda rusă folosește astfel de lucruri foarte activ. Dar problema există”, își explică Ogdansky decizia.

„Dacă toată lumea tace, atunci de ce s-ar opri? Înțeleg problema recrutării obligatorii, dar niciun oficial nu are dreptul să se comporte așa.”

Povestea lui Vasil

Este clar că Vasil Krupych a trăit orori în război.

S-a oferit voluntar chiar de la început și a supraviețuit unora dintre cele mai cumplite bătălii.

Krupych este mândru de serviciul său – un tatuaj pe gâtul său declară „Slavă Forțelor Armate Ucrainene” – dar suferă de coșmaruri.

Când vehiculul său a fost lovit de o dronă FPV, a fost grav rănit, dar a reușit să-și salveze un prieten. A văzut alți doi murind arși de vii.

Acum, când discutăm despre creșterea atacurilor împotriva ofițerilor de recrutare, cuvintele sale sunt pline de durere.

Nu este vorba doar despre ceea ce a îndurat el însuși: cazul respectiv este încă în instanță. Este vorba și despre prăpastia dintre ceea ce a îndurat și cei care fac tot posibilul să evite același lucru.

„Ne facem datoria. Am luptat, ne-am apărat poporul – și acum propriul popor ne atacă.”

Mă întreb ce crede el că i-ar putea motiva pe oameni să servească, în loc să-i constrângă, și menționează creșterea salariilor.

Dar apoi ridică din umeri.

„Nu se poate face altfel, nu se poate. Băieții noștri trebuie înlocuiți. Dar nimeni nu se oferă voluntar”, spune el.

„Tuturor le este frică să moară.”

Ce să fac?

În cele șase luni în care a fost ministru al apărării, Mihailo Fedorov a început într-adevăr să introducă reforme pentru a face față crizei tot mai mari.

A început cu mișcări menite să facă serviciul militar mai atractiv: contracte pe durată determinată pentru noii recruți, cu opțiunea de amânare a serviciului suplimentar și salarii mai bune, în special pentru cele mai riscante roluri.

Dar era o lucrare incipientă, iar revizuirea serviciului militar obligatoriu era încă pe lista sa de sarcini când a fost concediat.

Printre propuneri s-a numărat și predarea patrulelor de recrutare poliției, care este mai puțin implicată personal în această sarcină. Se vorbește, de asemenea, despre o instruire adecvată a ofițerilor și despre un control psihologic.

Ucraina recunoaște deschis că are o problemă. Dar acum are doar un ministru interimar al apărării și încă nicio soluție.