Deputat PAS: Moldova depinde aproape 100% de importurile de carburanți

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Lilian Carp, a comentat evoluțiile de pe piața carburanților, menționând dependența totală a Republicii Moldova de importurile de benzină și motorină.

Potrivit lui Carp, spre deosebire de sectorul energetic, unde există o anumită capacitate de producere internă, inclusiv din surse regenerabile, în cazul carburanților situația este mult mai vulnerabilă.

„Păcat că Republica Moldova este dependentă 100% de carburanți. Dacă vorbim de energie electrică, mai producem și energie verde. Pe timp de vară, cumva, problemele vor fi mai simple, dar în ceea ce privește carburanții, benzina și motorina, lucrurile nu stau invers, noi depindem aproape 100%.

Acum, criza din Golful Persic, nu știm cât va fi, pentru că nu vedem anumite acțiuni care arată că va fi deblocată strâmtoarea Ormuz. Din cauza acestor conflicte, am început să învățăm geografia”, a spus Carp.