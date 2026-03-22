Un moldovean de 37 de ani a fost găsit mort într-o clădire abandonată din Roma

Un moldovean în vârstă de 37 de ani a fost găsit mort sâmbătă, 21 martie 2026, într-o clădire abandonată din cartierul San Basilio, situat la periferia estică a Romei, capitala Italiei. Pe corpul victimei au fost observate urme care indică posibile acte de violență, iar anchetatorii iau în calcul ipoteza unei altercații care a degenerat.

Potrivit publicației Fanpage, bărbatul a fost identificat drept Denis Rabei. Identificarea a fost făcută rapid, deoarece asupra sa se aflau documente, inclusiv un pașaport.

Din primele verificări reiese că victima era cunoscută de forțele de ordine pentru antecedente legate de infracțiuni contra patrimoniului, printre care furturi și jafuri.

Cadavrul a fost descoperit în via Giggi Spaducci, între zonele Nomentana și San Basilio, într-o fostă structură de tir aflată în paragină. Clădirea, cu acoperișul parțial prăbușit și cu deschideri largi, este ușor accesibilă și lipsită de supraveghere, fiind situată într-o zonă marcată de degradare. Anchetatorii verifică dacă acest loc izolat a fost scena agresiunii.

Primele constatări indică urme de încăierare și traumatisme compatibile cu lovituri aplicate cu un obiect contondent, posibil o rangă.

La fața locului au intervenit agenții de la comisariatul San Basilio, împreună cu echipele de poliție științifică și medicul legist. Zona a fost izolată pentru ridicarea tuturor probelor utile, inclusiv probe biologice și eventuale amprente.

Deocamdată nu a fost stabilit momentul exact al decesului. Pe lângă ipoteza unei certe care s-a încheiat tragic, anchetatorii analizează și alte piste, inclusiv posibilitatea unei reglări de conturi în medii marginale.

În orele următoare urmează să fie dispusă autopsia, care ar trebui să stabilească atât cauza exactă a morții, cât și intervalul în care a survenit decesul.