Deputat PAS: O familie de patru persoane cu un venit de 20.000 de lei va plăti aproximativ 12 lei pe metru cub de gaz

Președintele Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, a dat un exemplu de calcul al indemnizației. Astfel, o familie de patru persoane cu un venit de 20.000 de lei va plăti aproximativ 12 lei pe metru cub.

Gospodăriile care se încadrează în categoria de vulnerabilitate energetică ridicată sau foarte ridicată vor primi o compensație de aproximativ 50% din factură. Cu alte cuvinte, tariful la gaze pentru aceștia va fi de 12-14 lei/m3. Asta dacă situația de pe piața energetică a țării rămâne stabilă”, a declarat Dan Perciun, președintele Comisiei parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, în cadrul emisiunii DESCIFRAT de pe Agora.

Cum se calculează venitul disponibil?

„Să presupunem că avem o familie cu doi copii și doi adulți, cu un salariu mediu pe economie – un venit net de 20.000 de lei. Apoi, din acest venit deducem cheltuielile considerate absolut necesare, care sunt estimate la aproximativ 3500 de lei pentru primul adult și 2800 de lei pentru fiecare membru suplimentar al familiei. Deci, dacă sunt 4 persoane, din 20.000 deducem 3500 și 2800 x 3 (3500 + 8400 = 11.900). Acest lucru lasă un venit disponibil de aproximativ 8000 de lei (20 000 – 11 900 = 8100) pentru plata facturii de energie.

Comparăm această cifră cu consumul de energie preconizat pentru perioada rece a anului. Prognoza include costurile medii ale familiei cu energia electrică, încălzirea și/sau gazele naturale pentru cele cinci luni, din noiembrie până în martie.

Cum se calculează o prognoză de consum?

Avem date de la furnizorii de anul trecut. Am analizat cantitatea de gaz, electricitate și căldură consumată la o anumită adresă pe parcursul a cinci luni, am calculat o medie și am înmulțit această medie cu tariful în vigoare la 1 noiembrie.

Dacă se menține rata actuală de 29 de lei pe m3 de gaze naturale, iar o familie consumă în medie circa 200 m3, înseamnă că se preconizează un consum mediu de 6000 de lei .

Cum se calculează ponderea costurilor energetice și categoria de vulnerabilitate?

Acum, împărțiți 6000 (cheltuielile preconizate) la 8000 (venitul disponibil), iar acest lucru determină cât de mare este cheltuiala cu energia în raport cu venitul gospodăriei (6000/8000*100= 75). Astfel, în acest caz, costurile preconizate pentru energie reprezintă aproximativ 75% din venitul disponibil, ceea ce înseamnă că gospodăria se află în categoria de vulnerabilitate ridicată. Există un total de cinci categorii de vulnerabilitate energetică, de la foarte mare la invulnerabil:

foarte ridicat – cheltuielile lunare medii preconizate pentru facturile de energie depășesc 95% din venitul disponibil. ridicat – costurile medii lunare preconizate pentru energie se situează între 35% și 94% din venitul disponibil. De exemplu, venitul familial disponibil este de 10 mii de lei, iar costurile de încălzire variază între 3,5 și 9,4 mii. medie – costurile medii lunare preconizate pentru energie se situează între 20% și 34% din venitul disponibil. scăzut – costurile medii lunare preconizate pentru energie se situează între 10% și 19% din venitul disponibil. Nevulnerabil – costurile medii lunare preconizate pentru energie sunt mai mici de 10% din venitul disponibil. De exemplu, cu un venit disponibil de 10 mii de lei cheltuiți mai puțin de o mie de lei pe încălzire sau gaz.

Dan Perciun spune că tarifele la gaze vor fi stabilite separat pentru fiecare categorie de vulnerabilitate. Cât de mari vor fi acestea nu este încă clar, având în vedere imprevizibilitatea deciziilor viitoare ale Gazprom și răspândirea prețurilor.

Dar se presupune că pentru categoria de vulnerabilitate foarte mare tariful pentru gazele naturale va fi de 12 lei/m3. Pentru categoria de vulnerabilitate înaltă va fi de 14 lei, iar pentru celelalte categorii diferența va fi de circa doi lei.

Amintim că platforma compensatii.gov.md a fost lansată la 12 octombrie. Site-ul este un instrument care evaluează capacitatea consumatorilor de a achita energia consumată și ulterior determină cuantumul compensației acordate de stat. Până la 25 noiembrie, este necesar de completat un chestionar online, unde trebuie să fie indicat venitul, numărul de membri ai familiei și metoda de încălzire în perioada de iarnă.Ulterior, după ce datele vor fi procesate, compensația va fi transferată direct în contul furnizorilor și va apărea pe facturile lunare ale fiecărei gospodării. Cei care nu fac acest lucru vor fi catalogați ca fiind vulnerabili din punct de vedere energetic.

