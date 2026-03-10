Deputații Partidului Nostru inspectează unitățile militare din țară

Pe parcursul a două zile, deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru au efectuat vizite în mai multe unități militare, în cadrul controlului parlamentar.

Aceștia s-au documentat direct la fața locului asupra situației reale din unitățile Armatei Naționale, în contextul moțiunii simple împotriva ministrului Apărării, care urmează a fi examinată în plenul Parlamentului joi, 12 martie.

Astfel, Alexandr Berlinschii a vizitat Brigada Infanterie Motorizată „Dacia” din Cahul, unde s-a informat despre condițiile de trai ale militarilor, inclusiv despre cazarmă și cantină, dar și despre situația generală a unității.

De asemenea, deputatul a mers la Compania infanterie independentă a Forţelor de Menţinere a Păcii a Republicii Moldova din satul Varniţa, raionul Anenii Noi.

La rândul său, deputata Elena Grițco și Nicolae Margarint s-au deplasat la Regimentul de Rachete Antiaeriene „Dimitrie Cantemir”.

Deputații au anunțat că, în perioada următoare, vor comunica concluziile vizitelor.

„Pentru a evalua corect activitatea Ministerului Apărării, vizitarea unităților militare din țară este un pas necesar”, au subliniat aceștia.