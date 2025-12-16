Politică

Deputații Partidului Nostru sunt alături de profesori și de toate cadrele didactice care protestează astăzi în Republica Moldova

Photo of Timpul.md Timpul.md16 decembrie 2025
Deputații Partidului Nostru sunt alături de profesori și de toate cadrele didactice care protestează astăzi în Republica Moldova.

Educația nu poate fi tratată ca o cheltuială secundară. De aceea, Partidul Nostru va depune un amendament la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, prin care va cere alocarea de fonduri suplimentare pentru majorarea reală a salariilor din educație și știință.

Respectul pentru profesori începe cu salarii decente, nu cu promisiuni.

Photo of Timpul.md Timpul.md16 decembrie 2025
