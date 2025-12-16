Deputații Partidului Nostru sunt alături de profesori și de toate cadrele didactice care protestează astăzi în Republica Moldova

Educația nu poate fi tratată ca o cheltuială secundară. De aceea, Partidul Nostru va depune un amendament la proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, prin care va cere alocarea de fonduri suplimentare pentru majorarea reală a salariilor din educație și știință.

Respectul pentru profesori începe cu salarii decente, nu cu promisiuni.