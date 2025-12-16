Zelenski: În Ucraina nu există nicio centrală electrică care să nu fi fost atacată de Rusia

Vladimir Zelenski a subliniat că „în sistemul energetic ucrainean nu există nicio centrală care să nu fi fost atacată de Rusia”.

„Practic, în Ucraina nu mai există nicio centrală electrică „vie” care să nu fi fost afectată de atacurile rusești. Dar noi luptăm, reconstruim, muncim, readucem lumina oamenilor, readucem viața”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că este dificil să faci față presiunii asupra sectorului energetic, dar Ucraina încearcă să restaureze sistemul energetic cât mai rapid după fiecare atac.

Zelenski a menționat, de asemenea, că companiile germane ajută foarte mult Ucraina în aceste procese.