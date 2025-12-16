Tinerii Moldovei, prinși în valul tot mai agresiv de droguri

Republica Moldova se află sub un val tot mai agresiv de droguri, iar cifrele oficiale arată un fenomen care nu mai poate fi tratat ca marginal. Vârsta medie a consumatorilor este de doar 25 de ani, ceea ce înseamnă că în plasa traficanților ajung tot mai des tineri aflați la început de drum profesional și familial. Poliția și medicii vorbesc despre un amestec toxic de acces ușor, droguri sintetice extrem de periculoase și o cultură a consumului care se răspândește pe tăcute, în dormitoare, în cămine și în spatele ecranelor de telefon.

Din 2021 până în prezent, poliția a deschis peste 4.800 de dosare penale legate de droguri și a documentat peste 3.400 de persoane implicate, fie ca traficanți, fie ca distribuitori sau consumatori. Aceste cifre nu descriu doar activitatea anchetatorilor, ci și dimensiunea reală a pieței ilegale: mii de oameni intrați în contact cu drogurile, zeci de rețele destructurate și o presiune constantă asupra structurilor de ordine publică. Fenomenul a depășit demult nivelul de „cazuri izolate”.

Un element alarmant este migrarea aproape completă a comerțului cu droguri în mediul online. Potrivit datelor, între 90 și 95% din vânzări se fac prin aplicații de mesagerie criptată, în special pe Telegram. Accentul cade pe droguri sintetice, mai ieftine, mai concentrate și mult mai imprevizibile ca efect. Comenzile se dau anonim, banii circulă prin portofele digitale sau metode greu de urmărit, iar marfa ajunge în „cach-uri” ascunse prin orașe și sate, la un click distanță de adolescenți și tineri.

Țara nu mai este doar rută de tranzit, așa cum era descrisă ani la rând în rapoartele internaționale. În Republica Moldova au fost descoperite deja laboratoare clandestine de producere a drogurilor sintetice, un salt periculos de la simpla distribuție la producție locală. Capturile cumulate depășesc 2 milioane de euro, semn că vorbim despre o piață de volum, cu profituri enorme și structură criminală bine organizată. Fiecare laborator ascuns înseamnă rețele, complicități și bani murdari pompând influență în sistem.

În evidențele medicale sunt înregistrați peste 12.000 de consumatori de droguri, dar specialiștii spun că numărul real este cu mult mai mare, pentru că mulți evită contactul cu sistemul de sănătate de teama stigmatizării sau a consecințelor legale. Doar în 2024, drogurile au fost legate direct de 41 de decese, un preț uman tot mai greu de ignorat. În spatele fiecărei cifre este un tânăr, o familie distrusă, un cerc de prieteni traumatizați și o comunitate care pierde oameni în plină vârstă activă.

Valul de droguri sintetice pune la încercare nu doar poliția și medicii, ci întreg statul: justiția, educația, serviciile sociale și sistemul de prevenire. Fără campanii reale de informare, fără centre de tratament accesibile și fără o strategie coerentă de combatere a traficului online, Moldova riscă să piardă o generație sub presiunea unui drog „invizibil”, care circulă prin telefon și ucide în tăcere. Nu mai este vorba doar de criminalitate, ci de securitate umană: ce fel de viitor poate avea o societate în care vârsta medie a consumatorilor de droguri este 25 de ani?