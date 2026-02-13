Descoperire macabră în Chișinău: O femeie locuia cu un cadavru într-un apartament

O descoperire macabră a avut loc într-un apartament, după ce locatarii au alertat autoritățile despre prezența unui iz suspect în scara blocului de locuințe. Cazul a avut loc ieri, 12 februarie, într-un bloc locativ din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău.

La fața locului s-au deplasat Poliția și pompierii. Ultimii au deblocat ușa apartamentului, iar în una dintre camere au găsit zăcând la podea un cadavru în stare de putrefacție. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 80 de ani.

Totodată, în apartament, la bucătărie, a fost găsită fiica victimei, o femeie în vârstă de 53 de ani, care locuia cu răposata. Dânsa s-ar afla la evidența medicului psihiatru.

Preliminar, medicul legist venit la fața locului nu a depistat semne de moarte violentă pe suprafața cadavrului. Trupul femeii a fost transportat la Centrul de Medicină Legală, iar în urma expertizei de laborator vor fi stabilite circumstanțele și cauzele decesului.