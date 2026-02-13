Ceață densă pe trasee: Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență

La această oră se circulă în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este redusă semnificativ.

Astfel, Poliția îndeamnă șoferii să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare între vehicule și să utilizeze corespunzător luminile de întâlnire și de ceață.

„Conduceți cu prudență sporită și evitați manevrele riscante – fiecare clipă de neatenție poate avea consecințe grave”, recomandă Poliția.

Amintim că, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Codul Galben de ceață este valabil până la ora 12:00.