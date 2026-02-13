Aeroportul din Chișinău a înregistrat în 2025 un an financiar record

Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” a înregistrat în 2025 un an financiar record, cu venituri de peste 2 miliarde de lei și un profit net de 715 milioane de lei – de peste două ori mai mare decât în 2024. Într-un răspuns pentru IPN, Agenția Proprietății Publice precizează că majorarea a fost susținută de creșterea numărului de pasageri, extinderea activităților comerciale și lansarea unor servicii noi.

Veniturile totale ale aeroportului au crescut cu 106,6% față de 2024, când s-au ridicat la aproximativ 978 de milioane de lei. APP explică această creștere prin optimizări interne, extinderea activităților comerciale și majorarea numărului de pasageri.

Datele APP arată că veniturile aeronautice – taxe de aterizare, decolare și servicii pentru companii aeriene – au crescut de la 873 de milioane de lei în 2024 la peste 1,13 miliarde de lei în 2025, pe fondul unei creșteri de 46% a numărului de pasageri.

Impactul noilor servicii

Comerțul din terminal, restaurante și magazinul Travel Retail, lansat în 2025, a adus singur 597 milioane de lei în doar câteva luni de activitate. Totodată, veniturile non-aeronautice, respectiv chirii, servicii auxiliare au urcat de la 84 de milioane la 97 de milioane de lei.

Alimentarea aeronavelor cu combustibil (fueling), activitate începută la sfârșitul lunii noiembrie 2025, a generat deja 134,7 milioane de lei. APP precizează că noile activități lansate anul trecut au reprezentat peste 37% din totalul veniturilor aeroportului, ceea ce arată că extinderea comercială a avut un impact major asupra rezultatelor financiare.

Estimări pentru 2026

Pentru anul curent, Aeroportul Internațional Chișinău estimează venituri aeronautice de peste 1,16 miliarde de lei, în creștere cu 3% față de anul trecut, și venituri non-aeronautice de aproximativ 79,5 milioane de lei, în ușoară scădere, ca urmare a utilizării spațiilor pentru activități comerciale proprii.

Comerțul din terminal ar urma să ajungă la 745 de milioane de lei, cu 25% mai mult decât anul trecut, iar veniturile din alimentarea aeronavelor cu combustibil sunt prognozate la 1,35 miliarde de lei. Totodată, pentru acest an este estimat un trafic de circa 6 milioane de pasageri, în linie cu tendința înregistrată în 2025.

Aeroportul a gestionat în 2024 și 2025 o suprafață totală de aproximativ 83,4 mii metri pătrați de clădiri.