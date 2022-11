Destăinurile unui bancher rus: „Sunt rușii de vină? Bineînțeles că sunt. Cu toții avem în noi imperialism și fascism”

Omul de afaceri Oleg Tinkov, care se opune în mod deschis războiului din Ucraina și a renunțat la cetățenia rusă a vorbit în detaliu despre modul în care administrația prezidențială rusă l-a forțat să vândă Tinkoff Bank, despre ceea ce cred oficialii ruși despre război și despre Putin, precum și despre perspectivele imediate pentru afacerile private din Rusia. Iată cele mai interesante fragmente din această conversație.

Sunt rușii vinovați pentru război și de ce sunt dispuși să moară pentru această idee?

Războiul este responsabilitatea lui Putin. Iar Putin a fost ales de popor. Cu siguranță nu am votat pentru el. Chiar am protestat împotriva lui, am ieșit în Piața Pușkin în 2012. Sunt oamenii de vină? Ei bine, desigur, da. Cu toții avem și am avut cu adevărat imperialismul și fascismul nostru. [Adoptați] aceeași atitudine față de lucrătorii migranți din Moscova. Cum să nu-ți fie rușine că ești rus? În biroul meu, migranții erau tratați ca persoane de mâna a doua. Oamenii sunt responsabili, dar nu toți. Îmi place mai mult poziția lui Arestovici, care spune că într-o bună zi vom construi poduri și nu este nevoie să le dăm foc cu totul. Oricum, vor exista unele forțe sănătoase, pe baza cărora ar trebui să construim niște punți și să devenim cumva prieteni. Nu putem [să nu fim prieteni], suntem vecini. Un astfel de teritoriu. Limba, dacă nu este aceeași, este apropiată.

În faimoasa carte a americanului Richard Pipes, Russia Under the Old Regime, se scrie foarte bine [despre ideea rusă] că modul nostru de viață este de așa natură încât poporul rus are mereu nevoie de un țar. Nimeni nu vrea să moară pentru Rusia, nimeni nu vrea să moară pentru ei înșiși. Ar trebui să murim pentru ceva măreț, dar să lăsăm familia să fie în rahat. O soție fără pensie alimentară care stă cu un copil este normal. Ar muri pentru Rusia, dar nu vrea să moară pentru copilul său. Atâta mentalitate de turmă, lipsă de democrație, sclavia a fost abolită acum 150 de ani, deci ce vreți. Nu vreau să spun lucruri care au fost spuse de sute de ori. Oamenii, după cum spunea Alla Borisovna Pugacheva, o mare femeie, erau orășeni și au devenit sclavi.

via meduza

