Dezastru pe șosele din cauza vremii. Șoferii, sfătuiți să nu pornească la drum

Circulația rutieră este serios afectată pe întreg teritoriul țării, din cauza condițiilor meteorologice dificile. În mai multe zone, traficul este îngreunat sau chiar blocat, iar vehiculele sunt nevoite să staționeze pe drumurile naționale, fiind imposibilă deplasarea în siguranță.

Poliția anunță că echipajele sunt mobilizate pe trasee, monitorizează situația din teren și intervin pentru deblocarea circulației acolo unde este necesar.

Șoferii sunt îndemnați să evite deplasările neesențiale, să manifeste prudență sporită la volan și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în teren.

Totodată, autoritățile reamintesc că circulația vehiculelor de mare tonaj și a autobuzelor rămâne sistată temporar, măsura urmând să fie menținută până la îmbunătățirea condițiilor de trafic.