La sfârșitul lui 2025, inflația anuală a constituit 6,84%

În luna decembrie, inflația anuală a constituit 6,84%, fiind în scădere cu 0,15 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și plasându-se ușor peste limita superioară a intervalului de variație de ±1,5 puncte procentuale de la ținta de 5%.

Banca Națională a Moldovei prognozează că în primul trimestru al acestui an, rata anuală a inflației va înregistra o diminuare.

Potrivit BNM, începând cu primul trimestru din acest an, rata anuală a inflației va reveni în intervalul de variație a țintei și se va menține în proximitatea ei până la sfârșitul perioadei de prognoză. Inflația medie anuală pentru anii 2026 și 2027 va fi de 5% și 4,5%, respectiv, fiind majorată cu 0,7 puncte procentuale pentru anul 2026 și diminuată pentru anul 2027 cu 0,1 puncte procentuale față de prognoza anterioară.

Prognoza actuală a inflației, față de cea din Raportul asupra inflației, noiembrie 2025, a fost revizuită în sens ascendent până la finele anului curent și descendent pentru trimestrele II și III 2027.

Potrivit BNM, creșterea prognozei actuale în raport cu cea anterioară până în trimestrul IV al anului curent este determinată de inflația efectivă mai mare decât s-a anticipat pentru trimestrul IV al anului trecut. De asemenea, este vorba de prognoza pe termen scurt în creștere pentru trimestrul I 2026, dar și proiecția superioară a prețurilor internaționale la petrol până în trimestrul III al acestui an.

„Revizuirea în sens descendent a ritmului anual al inflației este condiționată de proiecția inferioară a prețurilor la produsele alimentare internaționale pe parcursul perioadei comparabile, cererea agregată mai negativă, traiectoria inferioară a prețurilor internaționale la petrol începând cu trimestrul I 2027 și prețul de import mai mic al gazelor naturale din trimestrul III 2027”, mai menționează BNM.