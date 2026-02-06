Avarii la rețelele electrice: Circa 10.000 de gospodării, fără lumină

Mai multe localități din sudul și nordul Republicii Moldova au fost afectate de deconectări neprogramate de energie electrică, în urma condițiilor meteo nefavorabile, anunță Ministerul Energiei. Autoritățile dau asigurări că echipele de intervenție sunt mobilizate în teren și dezmint totodată informațiile false despre întreruperi masive de curent la nivel național.

Potrivit Ministerului Energiei, în zona de sud a țării, operatorul „Premier Energy Distribution” a raportat un total de 1.256 de consumatori afectați în localitățile Slobozia și Răscăieții Noi, din raionul Ștefan Vodă. Pentru remedierea situației au fost activate 17 brigăzi, fiecare echipă fiind formată din 2 până la 5 persoane, în funcție de tipul lucrărilor necesare – montatori, electricieni sau constructori.

În același timp, în zona de nord, operatorul „RED-Nord” a înregistrat deconectări neprogramate pentru 8.522 de consumatori, afectați în două raioane, cu impact parțial asupra a 28 de localități din raioanele Edineț, Briceni, Sângerei, Drochia și Soroca. Echipele de intervenție ale operatorului de distribuție se află în teren și lucrează pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp.

Ministerul Energiei atrage atenția și asupra răspândirii unor informații false în ultimele zile, în special în chaturile asociațiilor de locatari, privind deconectări masive de energie electrică la nivel național, între orele 09:00 și 17:00. Autoritățile subliniază că astfel de întreruperi nu sunt planificate și îndeamnă cetățenii să verifice informațiile doar din surse oficiale.