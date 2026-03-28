Iranul a dezlănțuit iadul asupra unei baze americane din Arabia Saudită: care sunt primele informații despre victime

Un atac asupra unei baze americane din Arabia Saudită a rănit 12 soldați americani, dintre care doi grav, a declarat un oficial american pentru agenția de știri Reuters.

Lovitura a vizat baza aeriană Prince Sultan vineri și a implicat drone, provocând daune mai multor aeronave americane de realimentare.

Incidentul a avut loc la o zi după ce secretarul american al Războiului, Pete Hegseth, declara că forțele militare iraniene au fost „distruse complet”.

O rachetă iraniană a lovit baza

Conform rapoartelor inițiale, aproximativ 10 militari au fost răniți, dintre care doi grav.

O rachetă iraniană a lovit baza, rănind militarii. În cadrul atacului au fost utilizate și mai multe drone.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA a refuzat să comenteze.

Mai multe avioane de realimentare și un avion de comandă și control AWACS E-3 Sentry se numără printre aeronavele avariate, conform informațiilor preliminare. O fotografie a arătat avarii semnificative la un E-3, dar imaginea nu a putut fi confirmată independent.

Comandantul CENTCOM, amiralul Brad Cooper, a declarat pe 25 martie că lansările de rachete și drone iraniene au scăzut cu peste 90% de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

„Am avariat sau distrus peste două treimi din instalațiile de producție de rachete, drone și navale ale Iranului, precum și șantierele navale”, a declarat Cooper într-o declarație video. „Suntem pe cale să eliminăm complet aparatul de producție militară al Iranului.”

Însă Iranul rămâne capabil să lanseze rachete, așa cum arată acest episod, și continuă să atace baze și ținte cheie ale SUA din întreaga regiune, chiar și cu resurse în scădere.

Baza Prince Sultan, un important nod militar american în Orientul Mijlociu

Baza aeriană Prince Sultan este un important nod militar american în Orientul Mijlociu și găzduiește o serie de aeronave care susțin operațiunile împotriva Iranului.

Aceasta nu este prima dată când baza aeriană este atacată de Iran, scrie Mediafax.

Pe 1 martie, sergentul Benjamin N. Pennington, în vârstă de 26 de ani, a fost rănit la bază și a decedat câteva zile mai târziu.

Cele mai recente victime se adaugă celor peste 300 de militari americani care au fost răniți de la începutul războiului împotriva Iranului, pe 28 februarie.

Vineri dimineață, armata americană a declarat că 273 dintre aceștia se întorseseră deja la datorie. Treisprezece soldați americani au fost uciși în conflict.

Atacuri cu rachetă lansate dinspre Iran spre Emiratele Arabe Unite şi Bahrein

Potrivit ultimelor informaţii, Emiratele Arabe Unite (EAU) au anunţat că în prezent sunt angajate în interceptarea unor rachete şi drone lansate dinspre Iran, informează Rador Radio România.

De asemenea, ministerul de interne din Bahrein a anunţat că au fost activate sirenele de atac cu rachetă.

Arabia Saudită a interceptat o altă rachetă iraniană lansată spre Riad

Porivit ultimelor informaţii, o rachetă iraniană care se îndrepta spre capitala Arabiei Saudite, Riad, a fost interceptată, a anunțat ministerul saudit al apărării într-o postare pe X.

Anterior, ministerul a declarat că șase rachete balistice au fost lansate spre Riad – două au fost interceptate, iar patru au căzut în Golful Persic și în zone nelocuite.