Dieta cu BRÂNZĂ de vaci. Slăbești până la 5 kg în 2 săptămâni fără să te înfometezi

Branza de vaci este bogata in complexul de vitamine B, in calciu si fosfor, dar si in proteine. Daca decizi sa incepi aceasta cura, achizitioneaza-ti branza de preferinta de la piata, si nu din supermarketuri.

Iata ce ai putea manca de-a lungul unei zilei:

Mic-dejun: branza de vaci, doua felii de paine integrala/graham (o poti consuma prajita daca preferi) si o rosie/un ardei/un castravete;

Pranz: salata verde cu branza de vaci, fasole fiarta si porumb/branza de vaci cu castraveti si orez integral/broccoli fiert si branza de vaci;

Cina: humus cu salata de cruditati/ legume la cuptor.

De asemenea, ai voie si doua gustari intre mesele principale, dar doar daca ti se face foame. Altfel, poti renunta la ele. Ca gustari, poti alege un mar, un iaurt mic dietetic sau o mana de fructe oleaginoase neprajite (nuci, caju, migdale).

Reguli de respectat in cadrul dietei cu branza de vaci



Pe parcursul acestei diete, nu trebuie sa depasesti 1.200 de kilocalorii pe zi. Pentru a ti le numara, foloseste-te de aplicatii pe care ti le poti instala pe telefon.

Pe tot parcursul dietei, este interzis consumul de alcool, de bauturi acidulate, de produse care contin zahar sau de produse de patiserie. In cazul in care ti se face pofta de ceva dulce, mananca un fruct dulce (banana, strugure, para, pruna) sau o bomboana mentolata.

Ultima masa trebuie luata cu patru ore inainte de culcare. Daca intre cina si momentul in care te culci ti se mai face foame, bea apa cu lamaie.

Bea cel putin doi litri de apa zilnic. Ceaiul verde ajuta la accelerarea metabolismului, asa ca iti recomandam sa bei doua cani din acest ceai in fiecare zi.

Fa cel putin 30 de minute de miscare zilnic. Daca optezi pentru plimbari, fa-le in pas alert.

Dieta cu branza de vaci se tine pe parcursul a doua saptamani, timp in care poti scapa de pana la cinci kilograme. Daca e necesar, poti relua dieta dupa trei-patru luni.