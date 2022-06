Dieta pacienților cardiaci în perioada verii. Atenție mare la aceste alimente!

De asemenea, in ceea ce priveste masurile de preventie pe care pacientii trebuie sa le cunoasca, acestea se impart in doua categorii:

Preventia primara se refera la conduita pe care trebuie sa o adopte un pacient, in special dupa varsta de 35 de ani, pentru a minimiza riscul aparitiei bolilor cardiovasculare. Stilul de viata, alimentatia, consultatiile regulate la medicul de familie, alaturi de analizele medicale fac parte din preventia primara.

Preventia secundara se refera la tratamentul medical, cat si la abordarea unui stil de viata sanatos necesare dupa diagnosticarea pacientului cu o afectiune cardiaca, astfel incat sa se impiedice progresia si sa se diminueze consecintele bolii. De aceea, alimentatia sanatoasa, insotita de activitati fizice regulate, reprezinta pietrele de temelie ale tratamentului pacientului diagnosticat cu afectiuni cardiace.

“In perioada verii si nu numai, cuvantul care ar trebui sa caracterizeze dieta pacientului cardiac ar trebui sa fie moderatia. Pacientul cardiac are voie sa manance cate putin din toate, dar mai mult din . Astfel, fara restrictii, insa cu o atentie sporita asupra cantitatii si calitatii anumitor alimente, isi poate imbunatati considerabil starea de sanatate.”, explica dr. Iulian Calin, medic specialist cardiolog la Centrele ARES.

Dieta mediteraneana

Regimul pacientilor cardiaci ar trebui sa contina un aport crescut de salate, fructe, legume, carne slaba, peste. Acestea ajuta la scaderea nivelului colesterolului “rau” din circulatie, reduc greutatea corporala si ajuta la mentinerea tensiunii arteriale in limite normale.

Vinul rosu cu moderatie

Depinzand de afectiunea cardiaca a pacientului, acesta poate consuma un pahar de vin rosu, la o singura masa, pe zi.

Hipertensivii si consumul de sare

Consumul ridicat de sare creste tensiunea arteriala, astfel incat, pentru pacientii cu hipertensiune arteriala, un regim alimentar hiposodat (< 5 g/zi sare) devine obligatoriu. In urma adoptarii regimului hiposodat, se obtine un control mai bun al valorilor tensiunii arteriale, fara a fi nevoie de prescrierea suplimentara a medicamentelor. De asemenea, la pacientii diagnosticati cu insuficienta cardiaca (fie ca au sau nu tensiune arteriala), consumul de sare trebuie redus complet.

Hidratarea

Consumul a cel putin 2 litri de lichide/zi, in special in perioada verii si a caniculei, este obligatoriu. Caldura excesiva deshidrateaza corpul uman si provoaca vasodilatatie, efecte ce se suprapun in mod negativ cu administrarea anumitor medicamente folosite in tratarea bolilor cardiovasculare.

Sportul si pacientii cu afectare ischemica

Pacientii care sufera de angina pectorala, mai exact infundarea arterelor coronare secundare aterosclerozei, sau la membrele inferioare, de tipul arteriopatie (durerile musculare resimtite la o anumita distanta de mers, provocate de ateroscleroza de la nivelul membrelor inferioare), trebuie sa faca minimum 30-45 minute de sport/ zi.

Mersul pe jos, in ritm alert, ajuta la scaderea in greutate, prin arderea caloriilor, la scaderea nivelului colesterolului, la o mai buna metabolizare a grasimilor si la stimularea unor factori biochimici cu rol de protectie pentru acest tip de boala. In urma studiilor realizate, s-a demonstrat ca scade recurenta infarctului si a reaparitiei bolilor cardiace ischemice.