Din altă lume: orașul Neom va avea un zgârie-nori cu susul în jos, construit în interiorul unui munte

Mega-proiectul Neom a dezvăluit cum va arăta Aquellum, proiectat de studiourile de arhitectură LAVA și Name Architecture în interiorul unui munte și care va fi centrat în jurul unei “piețe deschise subacvatice”, scrie dezeen.com. Descrisă de fondatorul LAVA, Alexander Rieck, drept un “zgârie-nori ultra-luxosier cu susul în jos”, clădirea va conține spații hoteliere și de vânzare cu amănuntul, precum și apartamente rezidențiale și “centre inovatoare”. Va fi amplasată de-a lungul coastei Golfului Aqaba din Arabia Saudită.

Portul de agrement plutitor de lângă Aquellum

Aquellum va fi construit într-un munte și va fi amplasat lângă un port de agrement plutitor. Acesta va avea un port de agrement plutitor care va fi amplasat în mare, lângă munte, și va fi primul punct de acces pentru vizitatori. Pentru a intra în Aquellum propriu-zis, vizitatorii vor merge pe o “navă special concepută” care va călători pe un canal subteran ascuns. Acesta se va deschide în ceea ce studiourile descriu ca fiind o “piață deschisă subacvatică”. Proiectul Neom Aquellum Acesta va fi construit în jurul unui gol central”Aquelleum este un zgârie-nori ultra-luxos de lux cu susul în jos”, a declarat Rieck. “Fațada este orientată spre interior în loc să fie orientată spre exterior”. “Lucrurile sunt pe dinăuntru și cu susul în jos”, a continuat el. “În mod normal, arhitectura este concentrată spre exterior.” Interiorul clădirii Aquellum Vizitatorii vor avea acces la spațiu dintr-o “piață subacvatică”. Clădirea va fi centrată în jurul unui gol central de 100 de metri înălțime care se ridică din piața subacvatică și este înconjurată de o curte cu alei pietonale. Imaginile arată o clădire mare, deschisă, din beton, cu balcoane în formă geometrică care ies din pereți, precum și decupaje adânci care vor găzdui terase și terase, iazuri și cascade interioare. “Devine un fel de cub magic în jurul căruia se desfășoară totul”, a declarat Nathalie Rozencwajg, fondatoarea Name Architecture. Singura parte exterioară a clădirii, acoperișul, va conține un spațiu descris ca o grădină de nori. Randamentele arată alei plantate dispuse deasupra golului, cu apa de dedesubt vizibilă prin golurile din pământ. Diferitele niveluri ale zgârie-norilor vor fi conectate de bulevard, o drum care va șerpui prin curte. Vedere a Aquellum din interior Interiorul clădirii va fi prevăzut cu balcoane proeminente. Aquellum va avea, de asemenea, un spațiu numit The Generator, care va fi dedicat laboratoarelor de cercetare. “Este un spațiu experiențial care te va schimba pentru totdeauna”, a declarat Rozencwajg. “Este un metavers pe care îl poți experimenta fizic”. “Aveți reședințe, aveți hoteluri, cinematografe, muzee și The Generator, care este acest laborator de cercetare care va atrage creatorii să vină și să interacționeze și să apară noi idei”, a continuat ea. Grădina de pe acoperiș la proiectul Neom din Golful Aqaba Partea superioară a Aquellum va avea o grădină plantată pe acoperiș Aquellum este cel mai recent proiect Neom prezentat în Golful Aqaba și urmează trioului de hoteluri de lux Leyja, hotelului cu piloni hexagonali Siranna, zgârie-norilor zimțați Epicon, Utamo, proiectat de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, și orașului de coastă Norlana. Proiectele sunt cele mai recente anunțate ca parte a proiectului Neom, care este unul dintre cele mai mari și mai controversate proiecte de dezvoltare din lume și care include planuri pentru un oraș de 170 de kilometri lungime numit The Line. Proiectul a fost criticat din motive legate de drepturile omului, inclusiv de organizația pentru drepturile omului ALQST, care a raportat că trei bărbați au fost condamnați la moarte după ce au fost “evacuați cu forța” de pe amplasamentul Neom. Anul trecut, experți din cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și-au exprimat “alarma” cu privire la execuțiile iminente. Arabia Saudită a răspuns la ONU negând că ar fi avut loc abuzuri.

