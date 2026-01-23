Din Polonia, la Strasbourg: Maia Sandu va ține un discurs la sesiunea de iarnă a APCE

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze la sfârșitul săptămânii curente o vizită în Polonia, iar la începutul săptămânii viitoare va ajunge la Strasbourg, Franța, pentru a participa la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

Șefa statului a confirmat deplasarea în cadrul conferinței de presă din 22 ianuarie, în care a prezentat prioritățile Președinției Republicii Moldova pentru anul 2026.

Sesiunea de iarnă a APCE este programată în perioada 26–30 ianuarie 2026. În cadrul reuniunii, Maia Sandu urmează să țină un discurs și să răspundă la întrebările parlamentarilor.

Totodată, viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, va susține comunicarea tradițională în numele Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, funcție deținută în prezent de Republica Moldova.

Pe agenda reuniunii figurează mai multe subiecte propuse spre dezbatere în procedură de urgență, inclusiv teme legate de amenințările la adresa ordinii internaționale, integritatea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, situația umanitară și respectarea dreptului internațional în Gaza și Cisiordania după încetarea focului, aniversarea a 65 de ani de la adoptarea Cartei Sociale Europene și protecția sistemului de justiție internațională.

În plus, APCE urmează să examineze subiecte precum pacea justă și durabilă pentru Ucraina, securitatea europeană, organizarea alegerilor în perioade de criză, respectarea angajamentelor de către Bosnia și Herțegovina, dialogul post-monitorizare cu Macedonia de Nord, dar și observarea alegerilor parlamentare anticipate din Republica Kârgâză.