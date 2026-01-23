Grosu: Ozerov trebuie convocat la MAE și dat cu nasul

Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat din nou la MAE, după ce o nouă dronă a fost depistată pe teritoriul Republicii Moldova, în localitatea Crocmaz. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „În Profunzime”, de la ProTV, care a declarat că diplomatul rus „trebuie dat cu nasul în ce a făcut”.

„Domnul ambasador trebuie chemat din nou și, scuzați-mi termenul mai direct, trebuie dat cu nasul în ceea ce a produs, în ceea ce au făcut. Bănuiesc că iar o să facă niște ochi așa de nevinovat și o să ceară dovezile în spiritul aroganței imperialiste rusești. Dar trebuie chemat de fiecare dată, dat cu nasul. Este încă un incident care reprezintă o sfidare la adresa suveranității Republicii Moldova”, a declarat Igor Grosu.