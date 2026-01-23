Ninsoare și ger în Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că astăzi, vremea în Moldova se menține rece și mohorâtă, cu cer predominant noros și precipitații sub formă de ninsoare ușoară.

Astăzi, în Chișinău, temperaturile vor varia între -3 și -1 grad Celsius. Dimineața începe cu cer acoperit și o probabilitate crescută de precipitații de până la 40% în jurul orei 6:00. Ninsoarea ușoară va persista până după-amiază, când temperaturile vor atinge valori maxime de -1,3 grade Celsius. Spre seară, temperatura va scădea treptat până la -3 grade Celsius.

Mâine, vremea continuă să fie rece cu o maximă de -2,2 grade Celsius și o minimă de -3,9 grade Celsius. Probabilitatea maximă de precipitații este mai redusă decât astăzi, situându-se la 18%, iar ninsoarea va fi mai puțin intensă.

Poimâine se preconizează o schimbare ușoară a vremii, cu temperaturi ce vor oscila între -2 și 1,4 grade Celsius. Precipitațiile sub formă de granule de zăpadă sunt prognozate să dureze șase ore pe parcursul zilei cu o probabilitate maximă de 29%.