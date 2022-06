Din toamnă, compensațiile la gaz vor fi reduse: Nu toate categoriile sociale vor mai fi beneficiare

Din toamnă, Guvernul va implementa un mecanism „mai țintit”de acordare a compensațiilor la gaze naturale. Nu toate persoanele vor benefia de compensații, selecția realizându-se în baza criteriilor consumului și veniturilor, a explicat Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spatari, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV.

Pentru a eficientiza cheltuielile bugetare direcționate pentru compensațiile la gaze naturale, Marcel Spatari a explicat că nu toate categoriile sociale vor mai beneficia de compensații. În acest sens, Guvernul lucrează acum la „un mecanism mult mai țintit” de acordarea a acestor comensații și, pentru a beneficia de acestea, cetățenii urmează să comunice mai mulți parametri în ceea ce privește veniturile și cheltuielile acestora, dar și tipul de încălzire.

„La toamnă, vom implementa un mecansim similar cu cel pe care pe care l-am avut, dar va fi mult mai țintit. Compensațiile vor fi oferite, la fel, direct în facturi, fiind cea mai simplă variantă pentru consumatori, dar în funcție de vulnerabilitatea energetică a acestora. Vom avea un sistem în care gospodăriile se vor înregistra și vor comunica anumiți parametri, precum: veniturile gospodăriei, structura familiei (numărul de membri în familie) ponderea cheltuililor la energie din consumul gospădăriei, tipul de încălzire, întrucât felul în care te încălzești te face mai mult sau mai puțin vulnerabil. Dacă te încălzești cu o centrală termică pe gaze naturale, atunci poți să controlezi consumul și ești mai puțin vulneabil, iar dacă te încălzești cu încălzire centralizată, atunci ești mai vulnerabil și nu poți să contolezi consumul”, a precizat Spătari.

Comunicarea parametrilor va asigura „legarea informația privind punctul de consum de informația privind consumatorul”, ceea ce va facilita procesul de definire a categoriilor vizate să beneficieze de compensații. Spatari explică că în lunile octombrie-noiembrie, consumatorii urmează să acceseze portalul ce va fi pus la dispoziția cetățenilor în perioada următoare, unde încărca datele solicitate, alături de poza unei facturi: „Și, în acest sistem informațional, în baza parametrilor, toți cei care se vor înregistra, vor fi repartizați în una din categoriile de vulnerabilitate energetică, de la foarte vulnerabil la nevulnerabil”.

De asemenea, acest mecanism va exclude anumite categorii sociale și, astfel, nu toți cetățenii vor putea să beneficieze de compensații.

„Bineînțeles că acele categorii care sunt mai înstărite, nu vor fi eligibile și nu vor putea să beneficieze de compensații. Cred că acest lucru este intuitiv, dacă ai venit de director de bancă, dacă ai o casă cu două etaje și cu piscină și ai venituri din afaceri, lucrurile sunt clare. Aceste date vor putea fi verificate prin mecanisme de control, exact ca în programele de ajutor social”, a mai explicat Marcel Spatari.

Precizăm că „ajutorul nu va fi acordat doar celor mai săraci, ci se va acorda în mod gradual”, potrivit precizărilor Ministrului Marcel Spatari. În scenariul discutat în prezent la Ministerul Muncii și Protecției Sociale figurează șase categorii care vor beneficia de anumit număr de puncte procentuale în suma compensațiilor, raportate la veniturile lor și categoria în care se regăsesc conform gradului de vulnerabilitate.

Astfel, urmează ca în septembrie, să se comunice parametrii mai exacți, țănându-se cont inclusiv de evoluția prețurilor. Între timp, Guvernul este în căutare de suport extern pentru a asigura funcționarea acestui program și a avea cât mai multe fonduri, mai ales că, după cum menționează Ministrul Muncii și Protecției Sociale, statele europene sunt foarte interesate de noul mecanism de acordare a compensațiilor și monitorizează cu atenție implementarea acestuia, luând în calcul chiar preluarea lui, dacă se va dovedi eficient. Omologul din Austria al ministrului deja și-a comunicat interesul pentru acest program și funcționarea acestuia.

„Anul trecut, când am avut de ales între a da la toți sau a nu da nimănui compensații, noi am considerat că este mai oportun să dăm la toți, chiar dacă unii s-ar fi putut descurca și singuri. În acest an, lucrăm la un mecanism care să elimine aceste erori. Acest mecanism este, într-adevăr o inovație, care nu există practic nicăieri. Prin acesta, noi facem o premieră și multe state sunt atente și interesate să vadă cum se implenetează. Unele țări, Austria, de exemplu, cu al cărui ministru am avut o întălnire săptămâna trecută, este foarte interesată să vadă cum va funcționa acest mecanism în țara noastră pentru că ei se gândesc să facă ceva similar”, menționează Ministrul Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova.

În ceea ce privește mărimea compensațiilor, Marcel Spatari a explicat că se va opta pentru o schemă similară cu cea utilizată anterior. Astfel, se va compensa nu o anumită sumă, ci un anumit consum, așa cum se procedase deja în sezonul rece trecut, când au fost utilizate praguri de consum stabilite de Guvern, determinate în baza unor medii de încălzire necesare oamenilor, dar și în funcție de prețuri (de exemplu, compensarea primei gigacalorii, a primei gigacalorii și jumătate sau a primiloe 150 de metri cubi la gaze).

Totuși, bugetul pentru compensații prevăzut în acest an este mai redus decât anul trecut, reprezentând un 1,5 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o sumă mai mică decât cea de anul trecut, când au fost alocate 2,5 miliarde de lei în acest sens. Aceasta însă, conform spuselor ministrului, nu este o sumă finală, deoarece ar putea fi ajustată, ținând cont inclusiv de prețuri.

„Acum, în buget, este atât prevăzut [1,5 miliarde – n. red.]. Dar, în funcție de prețuri, în funcție de cât de gravă va fi situația, Guvernul poate suplimenta”, a conchis ministrul.

