Doar 47,2% dintre gospodăriile rurale au WC cu apă în casă

Mai puțin de jumătate dintre gospodăriile din mediul rural dispun de grup sanitar cu apă în interiorul locuinței, în timp ce în orașe această facilitate este aproape generalizată, arată datele Biroului Național de Statistică.

Astfel, 47,2% dintre gospodăriile rurale au grup sanitar cu apă în interiorul locuinței, comparativ cu 91,4% în mediul urban. Diferența este de peste 44 de puncte procentuale, ceea ce înseamnă că accesul la una dintre cele mai elementare comodități rămâne de aproape două ori mai redus în sate.

Un decalaj similar se observă în cazul băii sau dușului. În localitățile rurale, doar 56,1% dintre gospodării au baie sau duș în interiorul locuinței, față de 92,5% în orașe. Totodată, la apeduct sunt conectate 56,2% dintre gospodăriile rurale, comparativ cu 96,2% dintre cele urbane. Sistem de canalizare au 71% dintre gospodăriile de la sate și 97,6% dintre cele de la oraș.

Totodată, la fiecare 100 de gospodării urbane revin, în medie, 77 de computere, notebook-uri sau tablete, în timp ce în mediul rural sunt doar 31. Cu mașini de spălat automate sunt dotate 95 din 100 de gospodării urbane și 70 din 100 în mediul rural.

În ceea ce privește aparatele de aer condiționat, acestea sunt prezente în 29% dintre gospodăriile urbane și în doar 5,4% dintre cele rurale. Autoturism au 37,9% dintre gospodăriile urbane și 28,2% dintre cele rurale.