DOC/ Republica Moldova împrumută de la Banca Europeană de Investiții 150 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor

Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 150 de milioane de euro din partea Băncii Europene de Investiții (BEI). Acești bani vor fi folosiți pentru reabilitarea drumurilor din țara noastră. Astfel, în cadrul ședinței plenare de astăzi, 15 iulie, deputații au ratificat contractul de finanțare.

Mijloacele financiare acordate de Banca Europeană de Investiții vor fi folosiți la implementarea proiectului „Moldova Drumuri IV”, pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea a trei sectoare de drum. Urmează să fie elaborat studiul de fezabilitate și documentația de proiect pentru alte nouă sectoare de drum, tarnsmite Jurnal.md.

Creditul acordat țării noastre de BEI, în sumă de 150 de milioane de euro, reprezintă jumătate din suma necesară pentru finanțarea proiectului ”Moldova drumuri IV”. Autoritățile vor mai negocia și cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Contractul de finanțare presupune și un grant în valoare de 10 milioane de euro, acordat din sursele Programului ”Emerging Advisory and Technical Assistance Facility for Eastern Partnership Investment in Connectivity”.