Doi tineri din Chișinău, arestați pentru trafic de droguri de peste 200.000 de lei

Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Strășeni, au destructurat o grupare infracțională specializată în distribuirea drogurilor pe teritoriul Capitalei și în suburbii.

Timp de aproximativ o lună, oamenii legii au monitorizat activitatea a doi tineri, de 20 și 23 de ani, originari și domiciliați în Chișinău, care ar fi fost recrutați într-o rețea de trafic de droguri coordonată prin intermediul aplicației Telegram.

Potrivit anchetei, pentru a-și camufla activitatea ilegală, suspecții au închiriat un apartament în Capitală, pe care îl foloseau ca punct de depozitare, porționare și ambalare a substanțelor narcotice.

„Conform probelor acumulate, aceștia ridicau drogurile în cantități angro din ascunzișuri, după care le transportau în apartament, unde le divizau în doze mici. Ulterior, acestea erau plasate în diferite ascunzișuri, amplasate preponderent în fâșii forestiere și parcuri, de unde urmau să fie preluate de consumatori”, au precizat polițiștii.

Astfel, pe 18 iunie, unul dintre suspecți a fost reținut în flagrant în timp ce ridica dintr-un ascunziș un colet ce conținea 50 de doze a câte un gram de drog de tip PVP (sare), pe care urma să le distribuie în diverse locații.

În același timp, a fost reținut în flagrant și cel de-al doilea suspect, în momentul în care ridica dintr-un ascunziș aproximativ 300 de grame de PVP.

În urma perchezițiilor corporale, asupra suspecților au fost depistate telefoane mobile și PVP.

De asemenea, în cadrul cercetărilor efectuate în apartamentul închiriat au fost ridicate cântare electronice de înaltă precizie și pachețele destinate ambalării drogurilor. Valoarea estimativă a substanțelor narcotice confiscate depășește 200.000 de lei pe piața neagră.

În cele din urmă, cei doi suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de la șapte la 15 ani.

Precizăm că orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.