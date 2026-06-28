După protest, Guvernul ”verișoarelor” promite noi consultări privind politica fiscală

Guvernul a reacționat după protestul organizat duminică la Chișinău împotriva proiectului politicii fiscale pentru anul 2027, anunțând că va reanaliza măsurile propuse și va continua consultările cu părțile interesate.

Într-o reacție, Executivul a precizat că obiectivul politicii fiscale și al legii salarizării este de a contribui la creșterea veniturilor populației, stimularea investițiilor și dezvoltarea economiei.

Reprezentanții Guvernului au afirmat că au luat act de opiniile exprimate în spațiul public și de nemulțumirile manifestate în legătură cu proiectul.

„Am auzit diversele opinii și am ascultat oamenii. Am anunțat deja că luăm o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse”, se arată în mesajul Executivului.

Potrivit Guvernului, în perioada următoare propunerile vor fi revizuite, iar procesul de consultare va continua pentru identificarea unei soluții care să fie „corectă și sustenabilă” atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Amintim că în fața Parlamentului de la Chișinău a fost un protest împotriva proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul 2027.

Acțiunile au avut loc în contextul consultărilor asupra proiectului politicii bugetar-fiscale pentru 2027, promovat de Ministerul Finanțelor. Mai multe prevederi au fost criticate de mediul de afaceri, sindicate și unele instituții ale statului. Ulterior, autorii au renunțat la modificările privind impozitarea salariilor și au anunțat că ar putea renunța și la majorarea TVA la medicamente de la 8% la 20%, după avizul negativ al Ministerului Sănătății, care avertizează asupra impactului asupra sistemului medical și posibilelor scumpiri în lanț la medicamente și consumabile medicale.