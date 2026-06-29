Vladimir Putin a ieșit la televiziunea de stat din Rusia și a anunțat că respinge propunerile Ucrainei: Războiul va continua și mai intens

Preşedintele Vladimir Putin a declarat duminică, într-un interviu la televiziunea de stat, că Rusia va continua să-şi urmărească obiectivul militar de a cuceri în totalitate cele patru regiuni ucrainene din sud şi est anexate în 2022, respingând ceea ce el a numit o nouă propunere a Ucrainei de a reduce ostilităţile în războiul care durează de mai bine de patru ani, relatează Reuters.

Într-un interviu acordat televiziunii ruse de stat, Putin a mai spus că Rusia trebuie să-şi sporească capacitatea de apărare aeriană pentru a contracara atacurile intensificate cu drone ucrainene, îndreptate în principal împotriva industriei petroliere ruse. El a dat asigurări că Rusia face faţă cu bine problemelor legate de aprovizionarea cu combustibil cauzate de atacurile ucrainene.

Totuşi, ceva mai devreme duminică, Putin recunoscuse, în cadrul unei întâlniri la Kremlin cu miniştrii guvernului şi alţi oficiali, că atacurile au provocat penurii de combustibil în diverse regiuni ruseşti, dar a spus că Rusia le gestionează.

UCRAINA A PROPUS OPRIREA ATACURILOR PE LUNGĂ DISTANŢĂ

În interviul său televizat, Putin a anunţat că Ucraina a propus o încetare reciprocă a atacurilor pe lungă distanţă ca un pas către pace. Moscova consideră însă această propunere drept un mijloc de a reduce presiunea asupra forţelor Kievului de-a lungul liniei de front de 1.250 km şi asigură că nu se va lăsa distrasă de aceasta. „Este clar de ce se face această propunere, deoarece contraatacurile noastre adânc în teritoriul ucrainean sunt mult mai puternice, au un impact mai mare şi sunt, sincer, mai distructive”, a spus Putin. „Având în vedere lipsa catastrofală de personal, Forţele Armate Ucrainene cred aparent că aceasta ar putea fi salvarea lor. Dar salvarea regimului de la Kiev nu face parte din planurile noastre”, a continuat liderul de la Kremlin.