Domnica Manole a fost realeasă președinta Curții Constituționale. „Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la CC, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor”, a scris instituția, într-un comunicat de presă.

„Astăzi, 17 august 2025, Plenul Curţii Constituţionale a ales-o pe doamna Domnica Manole în calitate de Preşedinte al Curţii Constituţionale.

Potrivit Legii nr.74/2025 cu privire la Curtea Constituţională, Preşedintele Curţii este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor”, a scris CC.

Domnica Manole a depus jurământul de judecătoare a CC, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului, alături de alți patru magistrați. Opoziția protesta din sală, scandând „Rușine! Demisia”.