Donald Trump acuză „triplu sabotaj” la ONU și cere anchetă imediată: „Ceea ce s-a întâmplat la Națiunile Unite este o rușine”

25 septembrie 2025
Președinte american Donald Trump a cerut miercuri Organizației Națiunilor Unite (ONU) să deschidă o anchetă „imediată” după ce susține că a fost victima unui „triplu sabotaj” în timpul participării sale la Adunarea Generală.

Trump a enumerat trei incidente pe care le consideră intenționate: blocarea scării rulante la sosire, defectarea teleprompterului și problemele cu sonorizarea discursului său, relatează AFP.

„Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj la ONU. Ar trebui să le fie rușine. Trimit o copie a acestei scrisori secretarului general și cer o anchetă imediată”, a scris fostul lider de la Casa Albă pe rețeaua sa, Truth Social.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Națiunile Unite este O RUȘINE – nu unul, nu două, ci trei evenimente rău intenționate!”, a adăugat el.

Incidentul cu scara rulantă s-a produs la sosirea lui Trump la sediul ONU din New York. Aparatul s-a oprit brusc chiar atunci când președintele și soția sa, Melania Trump, urcau. Cei doi și-au păstrat echilibrul ținându-se de balustradă, apoi au continuat pe scări.

„Mecanismul de securitate a fost acționat din greșeală de cineva din fața președintelui”, a explicat purtătorul de cuvânt al secretarului general al ONU, Stéphane Dujarric, precizând ulterior că persoana în cauză era un cameraman al Casei Albe.

Trump a reclamat și faptul că teleprompterul nu a funcționat la începutul discursului său, iar miercuri a adăugat că sonorizarea a fost „complet întreruptă” în sala de plen. Potrivit unui responsabil al ONU, sistemul audio era configurat să transmită traducerile simultane în șase limbi prin căști pentru delegați.

