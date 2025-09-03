Donald Trump: Putin, Xi şi Kim Jong-un conspiră împotriva SUA

Preşedintele american Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping, împreună cu preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong-un, complotează împotriva SUA.

„Vă rog să transmiteţi cele mai calde salutări ale mele lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un, în timp ce complotaţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump pe Truth Social.

Potrivit Ukrainska Pravda, mesajul preşedintelui american a fost postat în timp ce China găzduia lideri mondiali la cea mai mare paradă din istorie, organizată pentru a marca a 80-a aniversare a capitulării Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial.

„Marea întrebare la care trebuie să se răspundă este dacă preşedintele Xi al Chinei va menţiona sau nu sprijinul masiv şi „sângele” pe care Statele Unite ale Americii le-au acordat Chinei pentru a o ajuta să îşi asigure libertatea faţă de un invadator străin foarte ostil.

Mulţi americani au murit în lupta Chinei pentru victorie şi glorie. Sper că ei vor fi onoraţi şi amintiţi aşa cum se cuvine pentru curajul şi sacrificiul lor!”, a spus Trump.

Trump a mai urat ca „Preşedintele Xi şi minunatul popor al Chinei” să se bucure de „o zi de sărbătoare minunată şi de neuitat”.