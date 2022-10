Dorin Chirtoacă: SUA nu se iau dupa „bocete”, insistente, văicareli și lamentari. SUA pun la bază fapte, dovedite cu probe

Plahotniuc sa nu o faca pe “eroul”, sansele sale sunt zero, de fapt – cu semnul minus.

Este evident ca turbulentele provocate prin proteste de Sor, trebuiau sa fie un fel de pregatire pentru acest anunt al lui Plahotniuc.

Asa a facut si anterior: in aprilie 2009, in 2013, in 2015 si 2016, precum si in 2019.

Trebuie sa amintesc ca atat europenii cat si americanii au spus, ca pe langa capturarea statului, Furtul Miliardului, Aeroport, Air Moldova, coruptia endemica, crima organizata etc, s-a considerat ca el a trecut linia rosie atunci cand a anulat, impreuna cu Dodon si Ceban, alegerile din Chisinau din iunie 2018.

Or aici, nu Maia Sandu a spus sau nu a spus ceva occidentalilor, dar subsemnatul am anuntat oficial, sub semnatura, SUA, UE si CoE inca din februarie 2018, ca alegerile din Chisinuau, pe care le-am provocat, urmau sa nu aiba loc.

Acest lucru este inregistrat, tot din februarie 2018, si pe banda audio a procesului, din dosarul penal fabricat, la comanda sa.

Anularea alegerior din 2018 figureaza drept motiv pentru care a fost pus pe lista sanctiunilor de catre SUA https://md.usembassy.gov/…/departamentul…/…

Amintesc ca asemenea sanctiuni personale am cerut inca din anul 2017.

Oricum, SUA nu se iau dupa “bocete”, insistente, vaicareli si lamentari. SUA pun la baza fapte, dovedite cu probe. Acesta este principiul lor de lucru de zeci de ani.

Este ridicol si isteric din partea “marelui” mafiot Plahotniuc sa puna pe seama unor plangeri formulate de unii sau altii din RM, actiunile SUA de a-i aplica sanctiuni personale.

Asadar, Plahotniuc poate sa revina, insa atat timp cat va sti ca urmeaza sa fie arestat, mai degraba ar putea ramane fugar, decat sa mearga de buna voie dupa gratii. Daca nu ar fi avut nimic de ascuns, nu ar fi fugit si asta spune totul.

Societatea a evoluat si nimeni nu mai este de acord sa revenim la marasmul din trecut.

Cu 200 de ani in urma, Napoleon, cuceritorul Europei si al Rusiei, care era un lider adevarat, adulat de francezii acelor vremuri, codurile si legile caruia sunt valabile si azi in unele tari UE, a revenit si a nu a reusit sa se impuna.

Acum, in secolul XXI, cu un razboi terorist, in coasta RM, ne ameninta un gangster ca va reveni, va reusi si ne va salva?! E cam de rasul curcilor.

Dorin Chirtoacă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Timpul.md şi pe TELEGRAM!