Pe 24 februarie, în Republica Moldova este celebrat Dragobete, sărbătoarea tradițională a iubirii. Dincolo de romantism, ziua este marcată de tradiţii și superstiții transmise din generație în generație.

Cine este Dragobete, potrivit legendei populare

În mitologia populară românească, Dragobete este considerat fiul Babei Dochia și protectorul iubirii și al tinerilor îndrăgostiți. Se spune că în această zi natura renaște, păsările își aleg perechea, iar oamenii trebuie să urmeze exemplul lor. În satele tradiționale, Dragobetele marca începutul primăverii și al unui nou ciclu al vieții.

Cel mai important obicei de Dragobete: să nu rămâi singur

Potrivit tradiției, cel mai important obicei al zilei este ca fetele și băieții să participe la întâlniri și să își declare sentimentele. Se spunea că tinerii care nu sărbătoresc de Dragobete sau care rămân singuri în această zi vor avea ghinion în dragoste tot anul.

În trecut, în multe zone rurale, tinerii ieșeau la pădure pentru a culege flori de primăvară. La întoarcere, fetele alergau spre sat, iar băieții le urmăreau. Dacă un băiat prindea fata care îi plăcea și o săruta în văzul lumii, se considera că cei doi sunt logodiți simbolic pentru un an.

Alte tradiții și superstiții de Dragobete

Sărutul în văzul lumii – Se credea că un sărut oferit în această zi aduce noroc și întărește relația.

Interdicția de a plânge – Fetele care plângeau de Dragobete ar fi atras necazuri și supărări în lunile următoare.

Curățenia în gospodărie – În unele regiuni, femeile făceau curățenie generală pentru a atrage prosperitatea și armonia în casă.

Hrana păsărilor – Pentru că Dragobetele este asociat cu împerecherea păsărilor, era interzisă sacrificarea acestora în această zi.

Ce nu ai voie să faci de Dragobete

Potrivit tradiţiei, în ziua de Dragobete nu este bine să te cerți cu persoana iubită. Se spune că supărările și conflictele pornite pe 24 februarie se pot prelungi luni întregi, iar relația poate avea de suferit. Ziua ar trebui să fie una a armoniei și a împăcării, nu a reproșurilor.

O altă interdicție importantă este legată de tristețe și lacrimi. În tradiția populară, fetele care plâng de Dragobete ar atrage dezamăgiri sentimentale în anul care urmează. De aceea, sărbătoarea este asociată cu veselia, optimismul și energia pozitivă.

În vechime, tinerii din sate ieșeau în grupuri la plimbare sau la cules de flori, iar participarea la aceste obiceiuri era considerată esențială. Se spunea că cei care aleg să rămână izolați sau ignoră complet ziua vor avea ghinion în dragoste. Dragobetele era momentul în care perechile se formau simbolic, iar lipsa implicării era văzută ca un semn rău.

Tradiția mai spune că în această zi nu este bine să muncești din greu, mai ales la câmp sau la treburi solicitante. Era permisă doar curățenia ușoară în gospodărie, considerată aducătoare de prosperitate și armonie. Munca grea ar fi atras oboseală și necazuri în familie.

De asemenea, fiind o sărbătoare asociată cu începutul primăverii și împerecherea păsărilor, în trecut era interzisă sacrificarea animalelor sau păsărilor în această zi. Gestul era considerat aducător de ghinion.

Nu în ultimul rând, se spune că de Dragobete nu trebuie să ignori persoana iubită. Chiar și un gest mic precum un sărut, o vorbă bună sau un mesaj, este văzut ca un semn de respect față de spiritul sărbătorii. În credința populară, cine nu respectă această zi riscă să rămână singur sau să aibă parte de neînțelegeri în plan sentimental.

Chiar dacă astăzi multe dintre aceste reguli sunt privite ca simple superstiții, ele continuă să facă parte din tradiția românească și din farmecul acestei sărbători dedicate iubirii.