VIDEO: Evoluție spectaculoasă în scandalul Jeffrey Epstein – Lordul Mandelson a fost arestat

Fostul diplomat britanic Peter Mandelson a fost arestat luni de către poliţie, în scandalul legat de pedofilul american Jeffrey Epstein, relatează AFP, potrivit news.ro.

El este, suspectat de ”abateri în exercitarea unei funcţii oficiale”.

Cine este lordul Mandelson

Peter Mandelson a început să lucreze pentru Partidul Laburist în anii 1980 și a fost o figură importantă în partid timp de decenii.

A jucat un rol cheie în mișcarea New Labour și în victoria electorală zdrobitoare a lui Sir Tony Blair din 1997.

Prim-ministrul Keir Starmer l-a numit ambasador al Regatului Unit la Washington în decembrie 2024.

Implicarea în scandalul Jeffrey Epstein

Se știa înainte de această numire că avea o prietenie cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

Nobilul a fost demis din funcție în septembrie anul trecut, după ce Downing Street a anunțat că au apărut noi informații despre profunzimea acestei relații.

El a demisionat din Camera Lorzilor după ce publicarea documentelor legate de Epstein în SUA a ridicat noi semne de întrebare cu privire la relația sa cu Epstein.

Cu puțin timp în urmă, Peter Mandelson a fost văzut fiind condus departe de casa sa din Londra de către ofițeri de poliție.

Politia a confirmat apoi că un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost reținut la o adresă din Camden, nordul Londrei.

Acest lucru vine după ce Poliția Metropolitană a confirmat la începutul acestei luni că a lansat o anchetă penală privind acuzațiile de abatere în funcții publice.