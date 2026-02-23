Chișinău: Produse alimentare expirate, depistate în trei școli. Ce spun autoritățile

Produse alimentare cu termenul de valabilitate expirat au fost depistate în trei instituții de învățământ din municipiul Chișinău.

Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), controalele au fost efectuate în urma unei solicitări oficiale transmise de un consilier municipal către ANSA. Produsele au fost găsite în depozitele școlilor, iar specialiștii precizează că nu pot confirma dacă acestea au fost utilizate la prepararea bucatelor sau consumate de elevi.

De cealaltă parte, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) susține că, în perioada în care orele s-au desfășurat online, combinatele școlare de alimentație au emis ordine interne și au întocmit procese-verbale privind produsele cu termen de valabilitate apropiat sau expirat.

Potrivit DGETS, aceste produse „au fost retrase din circuit și urmau a fi transmise la depozitul central pentru casare, conform procedurilor legale în vigoare”.

Instituția mai precizează că, în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, la solicitarea sa a fost constituit un grup de lucru interinstituțional, din care au făcut parte reprezentanți ai ANSA și ai Centrului de Sănătate Publică. Verificările au vizat mai multe instituții din municipiu, iar constatările au fost documentate, cu aplicarea măsurilor prevăzute de lege.

Totuși, ANSA afirmă că solicitarea inițială privind controalele a venit din partea unui consilier municipal, nu a Direcției.

Conform procedurii, atunci când într-o instituție de învățământ sunt identificate produse alimentare expirate, acestea trebuie depozitate separat. Ulterior, se constituie o Comisie de triere, care examinează starea produselor și întocmește un act de „respingere” a acestora ca neconforme.

Produsele sunt scoase din circuitul alimentar, pierderile sunt înregistrate de contabilitate, iar alimentele sunt predate unor operatori autorizați pentru distrugere, în baza unui contract.

De organizarea alimentației elevilor și respectarea regulamentelor este responsabilă Comisia de triere a instituției. Șeful de depozit monitorizează termenul de valabilitate la recepție, bucătarul-șef verifică produsele înainte de preparare, iar asistentul medical sau dietologul confirmă zilnic calitatea prin semnarea registrului de triaj.

Contabilul-șef are obligația de a înregistra corect scoaterea din uz a produselor și pierderile aferente.

ANSA a precizat că persoanele responsabile pentru încălcările constatate au fost sancționate conform Codului contravențional.