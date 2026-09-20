Dronă și explozie în timpul nopții. MAE: O amenințare directă pentru cetățeni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova de către un aparat de zbor asemănător unei drone, observat în noaptea de 19 spre 20 septembrie în zona localităților Berezlogi, raionul Orhei, și Dereneu, raionul Călărași.

MAE califică incidentul drept o încălcare „inacceptabilă” a spațiului aerian al Republicii Moldova și afirmă că astfel de situații reprezintă o amenințare pentru securitatea cetățenilor.

„Un asemenea incident reprezintă o încălcare inacceptabilă a spațiului aerian al țării noastre și constituie o amenințare directă pentru securitatea și siguranța cetățenilor”, se arată în reacția Ministerului.

Instituția a reiterat că suveranitatea, integritatea teritorială și spațiul aerian al Republicii Moldova trebuie respectate pe deplin. În dimineața zilei de 20 septembrie, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că, în jurul orei 01:50, oamenii legii din Orhei au fost sesizați de un locuitor al satului Berezlogi, care a comunicat că a observat pe cer un obiect zburător asemănător unei drone.

Aproximativ zece minute mai târziu, Poliția din Călărași a primit un alt apel. Un locuitor al satului Dereneu a declarat că a observat o lumină puternică pe cer, urmată de o explozie.

Polițiștii s-au deplasat în zonele indicate și au efectuat verificări, inclusiv în extravilanul celor două localități.