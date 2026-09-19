Moldovenii ar putea să nu mai poată redobândi cetățenia română prin descendență: PSD propune schimbarea legii

Un grup de 13 parlamentari social-democrați a depus un proiect de lege prin care propune eliminarea descendenților foștilor cetățeni români dintre persoanele care pot beneficia de procedura de redobândire a cetățeniei. Acest demers îi afectează direct pe cetățenii Republicii Moldova care solicită cetățenia română în baza originii lor, respectiv persoanele ale căror părinți, bunici sau străbunici au fost cetățeni români înainte ca Basarabia să fie anexată de Uniunea Sovietică.

În forma actuală, articolele 10 și 11 din Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române permit redobândirea cetățeniei atât de către foștii cetățeni români, cât și, în anumite condiții, de descendenții acestora până la gradele prevăzute de lege.

Inițiatorii proiectului de lege susțin în expunerea de motive că actuala legislație a extins prea mult categoria persoanelor care beneficiază de această procedură și că există solicitanți care nu au avut niciodată cetățenia română și care nu mai păstrează o legătură directă cu România.

„În forma actuală, articolele 10 și 11 permit nu doar foștilor cetățeni români să-și redobândească cetațenia pierdută din motive neimputabile lor, ci și descendenților acestora până la gradul al II-lea, respectiv al III-lea. Această extindere a sferei beneficiarilor a determinat, în ultimele decenii, o creștere semnificativă a numărului de cereri de acordare sau redobândire a cetățeniei române formulate de persoane care nu au deținut niciodată cetățenia română și care, în numeroase situații, nu mai păstreaza o legătură culturală, lingvistică sau socială reală cu România”, se arată în expunerea de motive.

Parlamentarii subliniază că modificarea ar reduce volumul de activitate al autorităților, prin diminuarea numărului de dosare care presupun verificarea documentelor de stare civilă întocmite de-a lungul mai multor generații.

„Ca argument suplimentar, aproximativ 85.000 de cetățeni străini au redobândit cetățenia română în perioada 1991-2002, 770.000 în perioada 2002-2024. Doar în anul 2024 totalul persoanelor depașește 850.000. Tot din datele oficiale rezultă că în anul 2025 existau peste 150.000 de dosare aflate în așteptare la Autoritatea Națională pentru Cetățenie”, mai scrie în document.

De asemenea, social-democrații invocă anchetele din decembrie 2025 privind peste 900 de cereri de cetățenie suspecte.

„Mai mult decât atât, în decembrie 2025 Parchetul General a realizat o anchetă de amploare privind peste 900 de cereri de cetățenie suspecte, fiind vizate persoane care ar fi obținut sau au încercat să obțina cetățenia română prim înscrisuri falsificate în procedurile intemeiate pe art. 11.

Ancheta a implicat avocați, funcțioriari și presupuse rețele de falsificare a documentelor. Aceste cifre evidențiază amploarea fenomenului și necesitatea reevaluării cadrului juridic privind redobândirea cetăteniei, în vederea păstrării caracterului său reparator și a asigurării existenței unei legături efective intre solicitant și statul român”, arată inițiatorii proiectului.