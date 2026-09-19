România condamnă deschiderea celor 16 secții rusești de vot în Transnistria

Ministerul Afacerilor Externe al României condamnă deschiderea secțiilor de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile Dumei de Stat a Federației Ruse, fără consimțământul autorităților constituționale de la Chișinău. Potrivit autorităților române, demersul încalcă suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și contravine eforturilor de reglementare politică a problemei transnistrene.

În același timp, autoritățile de la București își reafirmă sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor recunoscute internațional.

Diplomația română condamnă și organizarea, în perioada 18-20 septembrie, a alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Potrivit instituției, desfășurarea scrutinului în aceste teritorii reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional.

România susține că asemenea procese electorale nu pot produce efecte juridice și nu pot modifica statutul internațional al teritoriilor respective. Totodată, Bucureștiul respinge acțiunile unilaterale ale Federației Ruse care, potrivit comunicatului, subminează ordinea juridică internațională.

Pentru alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse, în Republica Moldova au fost deschise 17 secții de votare: una la Chișinău, coordonată cu autoritățile moldovenești, și 16 în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova.