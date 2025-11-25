Drumul Bălți–Criva, pe agenda lucrărilor publice

Drumul Bălți–Criva, una dintre cele mai așteptate reabilitări rutiere din nordul Republicii Moldova, ar urma să intre în construcție în anul 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, într-un interviu.

Potrivit ministrului, în prezent se lucrează la documentația tehnică necesară pentru lansarea licitației. „Se finalizează caietul de sarcini, se începe licitația și în 2026 va fi începută construcția acelui drum”, a declarat Vladimir Bolea, menționând că, de când a preluat funcția, locuitorii din nordul țării îl întreabă constant despre soarta acestui traseu.

Sectorul Bălți–Criva face parte din drumul național M5 Frontiera cu Ucraina – Criva – Bălți – Chișinău – Tiraspol – frontiera cu Ucraina, unul dintre cele mai importante coridoare rutiere ale Republicii Moldova, care asigură legătura cu Ucraina și tranzitul spre centrul și estul țării.

Reabilitarea tronsonului este inclusă în programul național de modernizare a drumurilor, costurile estimate pentru sectorul Criva–Bălți fiind de aproximativ 129–130 milioane de euro, finanțare preconizată din împrumuturi externe și contribuția bugetului de stat.

În ultimii ani, pe alte porțiuni ale traseului M5 au fost deja efectuate lucrări ample de modernizare, inclusiv la nodul rutier din apropierea municipiului Bălți și la podurile de pe acest drum, proiecte gestionate de Administrația de Stat a Drumurilor și Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

Bolea dă asigurări că, odată cu demararea construcției în 2026, locuitorii din nordul țării vor avea, în sfârșit, un drum modern care să le asigure acces rapid atât spre Chișinău, cât și spre punctul de trecere a frontierei de la Criva.