Jurnal TV, amendat pentru filmul Plaha. Ce nereguli au fost descoperite

Postul „Jurnal TV” a fost amendat cu 10.000 de lei de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea regulilor privind protecția minorilor, după ce serialul „Plaha” a fost difuzat cu clasificări necorespunzătoare și în intervale orare care permit accesul copiilor.

Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat luni postul de televiziune „Jurnal TV” cu o amendă de 10.000 de lei, invocând încălcări ale normelor privind protecția minorilor în spațiul audiovizual. Potrivit autorității de reglementare, postul a încălcat prevederile art. 15 alin. (1) și (7) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), precum și mai multe dispoziții din Regulamentul CA privind clasificarea programelor.

Controlul a fost dispus printr-o decizie din octombrie 2025, după difuzarea serialului „Plaha”, transmis de Jurnal TV în perioada 15–26 septembrie. Majoritatea episoadelor au fost difuzate la ora 21:00, însă în câteva zile au început înainte de acest interval, iar reluările au fost plasate în timpul zilei, în jurul orei 12:45.

CA a constatat că postul a folosit două clasificări diferite pentru același program: categoria „12” în difuzările de seară și clasificatorul „AP” la difuzările din timpul zilei. Verificările au arătat că serialul conținea scene violente, omoruri la comandă, consum de alcool și droguri, limbaj licențios, conținut sexual și un caz de suicid – elemente care depășesc criteriile permise pentru categoriile „AP” și „12”.

Autoritatea precizează că astfel de conținuturi ar fi trebuit încadrate cel puțin la categoria „15”, programe permise doar după ora 22:00, sau chiar „18”, cu difuzare exclusiv după miezul nopții.

CA mai notează că reluările difuzate ziua, inclusiv pe 20 septembrie între orele 13:51 și 17:00, au menținut același conținut, estompând doar limbajul licențios, fără a elimina scenele nerecomandate minorilor.

În baza concluziilor controlului, Consiliul a reținut încălcarea interesului superior al minorului și nerespectarea obligației de a difuza programele restricționate în intervalele orare prevăzute de lege. De asemenea, CA a făcut trimitere la normele privind avertizarea publicului și obligativitatea afișării clasificatorului corespunzător.