Pachetele moldovenilor cu carne, brânză și ouă, confiscate și distruse în Germania

Un control vamal efectuat în apropiere de Bad Wünnenberg, Germania, s-a transformat într-o descoperire majoră pentru autoritățile germane. Un microbuz înmatriculat în Republica Moldova, care tracta o remorcă frigorifică, a fost oprit, iar în interiorul acesteia vameșii au găsit aproximativ două tone de produse alimentare interzise.

Acțiunea a avut loc pe 5 noiembrie, iar detaliile au fost comunicate de Biroul Vamal Principal din Bielefeld pe 19 noiembrie.

„Pachete pentru moldoveni din Irlanda”

Echipa de control de la Aeroportul Paderborn/Lippstadt a descoperit în vehicul o cantitate impresionantă de carne crudă, brânzeturi, ouă, fructe, legume, precum și 2,8 kilograme de cafea și 4,5 litri de alcool ascuns în sticle de apă. Autoritățile au declarat că introducerea acestor produse în UE era fie complet nepermisă, fie nu fusese achitată nicio taxă vamală.

Microbuzul era ocupat de doi bărbați, ambii în vârstă de 34 de ani. Întrebați dacă transportă mărfuri supuse unor restricții, aceștia au răspuns negativ. Șoferul a declarat că veneau din Moldova și se îndreptau spre Irlanda pentru a livra „pachete pentru cetățeni moldoveni care lucrau acolo”. El a prezentat un CMR, document pentru transport rutier internațional, dar acesta nu i-a ajutat prea mult.

Vama (Zoll) a constatat că nu fusese efectuată nicio formalitate vamală la intrarea în UE. Mărfurile transportate în regim comercial nu au fost declarate, nu au fost introduse într-un procedeu de tranzit și nici nu au fost vămuite.

Carne crudă, ouă și brânză fără acte. Transport cu risc sanitar major

Controlul trailerului frigorific a scos la iveală pachete și cutii pline cu legume și fructe. Însă printre ele se aflau și produse mult mai sensibile: carne crudă, brânză și ouă. Pentru fructele și legumele proaspete, șoferul nu a putut furniza certificatul fitosanitar obligatoriu la intrarea în UE.

Vameșii au explicat că produsele de origine animală provenite din țări non-UE sunt interzise la import din motive legate de sănătatea animală și siguranța alimentară. Toate produsele interzise sau supuse accizelor au fost confiscate.

Împotriva celor doi bărbați au fost deschise dosare penale pentru introducerea de mărfuri interzise, încălcări ale legislației sanitar-veterinare, ale legilor de protecție a plantelor și pentru evaziune fiscală.

Șoferul a depus voluntar o garanție de 2.000 de euro, sumă destinată acoperirii taxelor vamale, costurilor de depozitare, costurilor de distrugere și unei potențiale amenzi. Abia după finalizarea formalităților, cei doi au putut pleca mai departe, însă cu mult mai puțin bagaj decât la sosire.

Produsele perisabile au fost distruse la o firmă specializată, după consultarea autorităților alimentare din districtul Soest.