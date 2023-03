După ce au vorbit cu rușii, americanii nu mai sunt siguri că drona din Marea Neagră a fost lovită intenționat de avionul rusesc

Președintele Statului Major interarme, generalul Mark Milley, a declarat că Statele Unite nu știu dacă avionul de vânătoare rusesc a lovit intenționat drona americană deasupra Mării Negre, notează CNN.

Este un lucru pe care oficialii îl analizează, a declarat el miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că are programată o convorbire cu omologul său rus pentru a discuta acest aspect, printre altele.

„Știm că interceptarea a fost intenționată, știm că comportamentul agresiv a fost intenționat, știm, de asemenea, că a fost foarte neprofesionist și foarte nesigur”, a declarat Milley.

În ceea ce privește contactul fizic dintre avion și dronă, „rămâne de văzut”.

Cu toate acestea, Milley a declarat că SUA au „dovezi absolute ale contactului și ale interceptării”.

Discuție între miniștrii Apărării din SUA și Rusia

Secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, a vorbit miercuri, prin telefon, cu ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, după incidentul cu drona militară a SUA prăbuşită în Marea Neagră.

„Tocmai am vorbit la telefon cu omologul meu rus, ministrul Şoigu. Aşa cum am spus în mod repetat, este important ca marile puteri să fie modele de transparenţă şi comunicare, iar Statele Unite vor continua să efectueze activităţi aeriene oricând permite legislaţia internaţională”, a afirmat Lloyd Austin, citat de agenţia The Associated Press.

Ministerul rus al Apărării a confirmat convorbirea telefonică. „Pe 15 martie, ministrul rus al Apărării, generalul Serghei Şoigu, şi secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, au discutat prin telefon, la iniţiativa părţii americane”, a comunicat Ministerul Apărării de la Moscova, potrivit cotidianului Le Monde.

Incidentul din Marea Neagră

Oficialii americani au declarat că două avioane rusești au aruncat combustibil pe drona americană MQ-9 marți, în spațiul aerian internațional. Apoi, unul dintre avioane „a lovit aeronava noastră MQ-9, rezultând într-o prăbușire”, a declarat secretarul Apărării, Lloyd Austin.

Rusia a negat că a avut contact direct cu drona.

„Nu există nicio îndoială că acea parte a fost intenționată”, a declarat Milley, referindu-se la avioanele care au aruncat combustibil pe dronă. „Contactul fizic real al aeronavei, asta nu sunt atât de sigur”.

Statele Unite au șters de la distanță software-ul sensibil de pe drona MQ-9 Reaper înainte ca aceasta să se prăbușească în Marea Neagră pentru a împiedica Rusia să colecteze informații secrete, potrivit a doi oficiali americani.

