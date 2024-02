E-factura e pistol cu apă. Show-ul adevărat va începe de la 1 iulie 2024 (economist)

”Zâmbesc când aud oameni care spun ca este complicat cu e-factura. E-factura este „ pistol cu apă” comparat cu ce o să vină. Show-ul adevărat va începe de la 1 iulie 2024.”, susține economistul Radu Georgescu. ”Incepand cu 1 iulie 2024 se vor inregistra in contabilitate doar facturile de la furnizori primite prin SPV. Nu se vor mai înregistra facturile primite fizic, pe email, posta etc.

Explic ce inseamna acest lucru

1 Se schimba paradigma in care functioneaza companiile Pana acum facturile ajungeau in business, erau aprobate si apoi trimise la contabilitate

De la 1 iulie se schimba paradigma Facturile ajung in contabilitate prin SPV Iar contabilitatea va trimite facturile in business pentru aprobare 2 Aprobarea facturilor In SPV vin facturile emise de furnizori in ordinea cronologica Contabilii trebuie sa imparta aceste facturi catre cei care aproba facturile Trebuie sa valideze in SPV doar cele aprobate de business 3 Inregistrarea facturilor in contabilitate Facturile vin cu specificatiile scrise de furnizori Aceste specificatii nu au nicio treaba cu articole definite de firma ( stocuri, cheltuieli) Asta inseamna ca trebuie sa intri pe fiecare factura si sa modifici articolele Bonus 4 Nu se vor mai inregistra facturile primite fizic Daca platesti la un magazin si primesti factura fizic, nu poti sa o inregistrezi in contabilitate Trebuie sa astepti sa o vada contabilitatea in SPV Deci mai apare o verificare intre facturile primite fizic si facturile din SPV Sfatul meu este sa va pregatiti deja pentru 1 iulie 2024 Altfel va fi haos”, scrie în analiza de pe contul personal de facebook.

