Elveția în ofensivă! Armele albe, drogurile pentru impotență și uleiul de rechin din coletele chinezești șochează autoritățile

Cunoscută pentru neutralitatea sa proverbială, Elveția a ales să treacă în ofensivă. În fața valului de produse ilegale din China, autoritățile elvețiene au adoptat o poziție fermă, controlând mii de colete suspecte într-o operațiune vamală istorică. Ce au descoperit: 700 de colete suspecte, 241 de medicamente ilegale, 79 de arme și 71 de lasere puternice au fost confiscate în doar 5 zile, în urma controalelor fără precedent. Platformele online chinezești precum Temu, Wish și Shein se află în centrul acestui scandal monstru, care zguduie comerțul electronic. Razie masivă la Buchs: Ce au descoperit vameșii? La cel mai mare centru logistic DPD din Elveția, autoritățile au implementat controale istorice ca amploare. Timp de cinci zile, 40 de vameși au verificat mii de colete provenite din Asia, cu ajutorul unor scanere sofisticate cu raze X. Rezultatele sunt alarmante: obiecte periculoase, precum kubotani (arme ascunse sub formă de brelocuri), pistoale cu aer, bâte și topoare, medicamente contrafăcute și chiar produse exotice ilegale, cum ar fi uleiul de rechin, au fost descoperite printre produsele aparent inofensive livrate de platformele din China. „Kubotanul este una dintre cele mai comune arme confiscate,” explică Tanja Brunner, șefa vămilor din Zurich. „Deși promovate ca dispozitive de autoapărare, scopul lor este evident: rănirea.” Uleiul de rechin este un alt exemplu al comerțului ilegal cu specii protejate, platformele online din Asia alimentând piața neagră și încălcând reglementările internaționale. Val de produse ILEGALE provenite din China Majoritatea obiectelor confiscate vin din China, țara de origine a platformelor Temu, Wish și Shein. Aceste platforme au devenit populare datorită prețurilor extrem de mici și livrării rapide. Totuși, ele inundă piața nu doar cu produse ieftine, ci și cu bunuri ilegale, inclusiv arme albe, medicamente neautorizate, precum și produse contrafăcute. Sezonul de Black Friday și Crăciun amplifică problema. „În această perioadă, volumul coletelor explodează, iar șansele de a primi produse ilegale sunt mai mari ca niciodată,” avertizează Brunner. Practici comerciale dubioase și sancțiuni Platformele online asiatice sunt de mult timp sub lupa autorităților elvețiene. Temu, de exemplu, a fost acuzată de practici comerciale neloiale, cum ar fi afișarea de prețuri false și eludarea responsabilității pentru produsele vândute.

Această operațiune ar putea reprezenta un precedent pentru întreaga Uniune Europeană, unde probleme similare cu platformele asiatice sunt raportate din ce în ce mai frecvent. Acuzații au fost lansate și în alte state din spațiul economic european, precum, Austria, Germania, Ungaria, Polonia și România. Alături de Comisia Europeană, autoritățile de reglementare și control de pe întreg continentul sunt în alertă, fiind chemate de organizațiile de consumatori să investigheze practicile comerciale ale platformelor, acuzate de înșelăciune și încălcarea legislației europene. Ignoranța nu protejează împotriva legii – o comandă Wish l-a “costat” aproape 3800 EUR! Mulți consumatori elvețieni nici măcar nu știu că produsele pe care le comandă sunt ilegale. Totuși, legile acestei țări sunt clare: armele ascunse, precum kubotanii sau pistoalele false, sunt strict interzise, iar pedepsele sunt severe. În cazul confiscărilor, consumatorii finali ajung adesea să plătească un preț scump. Un exemplu șocant este Hans S., un elvețian care a comandat un pistol cu aer comprimat și trei bastoane telescopice de pe Wish, arme interzise ce pot fi cumpărate doar cu un permis special. Acesta a fost amendat cu 1.200 de franci (aprox. 1300 EUR) și obligat să suporte cheltuieli de judecată de 2.380 de franci (aprox. 2500 EUR). Dacă nu va plăti amenda, riscă să petreacă 40 de zile la închispare. „Nu voi mai comanda niciodată de pe Wish,” a declarat acesta, după lovitura financiară severă pe care a suferit-o.

